В Сочи пляжи остаются закрыты из-за непогоды

В Сочи сохраняется запрет на купание в море после ночных ливней, принесших от 22 до 106 мм осадков в разных районах курорта. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Удовик Фото: Мария Удовик

Наибольшее количество осадков выпало в поселке Кичмай — 106,6 мм. В Центральном районе зафиксировали 67,5 мм, в поселке Солохаул — 55,2 мм. В Адлерском районе выпало 47,9 мм дождя, в поселке Красная Поляна — от 32 до 44 мм, на федеральной территории Сириус — 22,6 мм, в поселке Лазаревское — 29 мм.

Общественный транспорт и коммунальная инфраструктура работают в штатном режиме. За ночь упали восемь деревьев — все препятствия устранили. Наблюдались кратковременные подтопления дорог, вода ушла самотеком. Реки из берегов не выходили. Обращений в службу экстренного реагирования 112 от жителей и туристов не поступало.

Циклон находится над морем и периодически выходит на берег в виде сильных дождей. Волнение моря продолжается, поэтому купание временно ограничено.

В течение 16 и 17 июня на территории Сочи и федеральной территории Сириус ожидается комплекс неблагоприятных явлений: очень сильный ливень с грозой и градом, шквалистое усиление ветра до 15–18 м/с. На море прогнозируют шторм.

На реках возможен резкий подъем уровня воды с достижением опасных отметок. В горной зоне возрастает риск схода селевых потоков небольшого объема.

По поручению главы Сочи Андрея Прошунина все службы перешли на усиленный круглосуточный режим работы. Ситуацию контролирует городской оперативный штаб.

Власти курорта рекомендуют воздержаться от отдыха у водных объектов, не оставлять автомобили под деревьями и рекламными конструкциями. В случае чрезвычайной ситуации необходимо звонить по номеру 112.

Пляжи в Сочи и на федеральной территории Сириус останутся закрытыми для купания до нормализации погодных условий.

Мария Удовик