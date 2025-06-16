В Оренбуржье планируют провести ремонт в 450 многоквартирных домах в 2025 году

В текущем году в Оренбуржье работы по капитальному ремонту пройдут более чем в 450 многоквартирных домах. Об этом сообщает правительство региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В ведомстве уточняют, что запланированные мероприятия включают «проектирование, строительно–монтажные работы, в том числе капитальный ремонт крыш и фасадов, систем водоотведения, холодного и горячего водоснабжения, теплоснабжения и замена электрики».

Приоритетным направлением является замена лифтов. Запланирована установка 313 новых кабин — в 2,5 раза больше, чем в прошлом году.

В правительстве Оренбуржья также отмечают, что в текущем году капитальный ремонт пройдет в 54 многоэтажках Новотроицка. В 26 домах капитально отремонтируют кровли, в 25 — фасады, в трех многоэтажках заменят 5 лифтов. В одном доме полностью обновят систему водоотведения, в семи — систему теплоснабжения, в четырех — замену электрики.

Руфия Кутляева