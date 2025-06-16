В трех поселениях Удмуртии появились новые здания Бюро судмедэкспертизы
В поселках Ува, Игра и Кез появились новые здания районных отделений Бюро судебно-медицинской экспертизы (БСМЭ), сообщает пресс-служба минздрава Удмуртии. Деньги на проект выделили из бюджета региона.
«Каждое из этих отделений обслуживает несколько соседних районов. Старые здания уже не соответствовали современным требованиям, находились в аварийном состоянии. Было принято решение о возведении новых зданий на базе модульных конструкций»,— прокомментировала начальник БСМЭ Екатерина Белокрылова. На монтаж и оснащение отделений потребовалось менее года. Сотрудники уже приступили к работе.
В отделениях будут проводить генетические, химические, биологические, гистологические и токсикологические экспертизы, а также другие исследования.