В трех поселениях Удмуртии появились новые здания Бюро судмедэкспертизы

В поселках Ува, Игра и Кез появились новые здания районных отделений Бюро судебно-медицинской экспертизы (БСМЭ), сообщает пресс-служба минздрава Удмуртии. Деньги на проект выделили из бюджета региона.

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«Каждое из этих отделений обслуживает несколько соседних районов. Старые здания уже не соответствовали современным требованиям, находились в аварийном состоянии. Было принято решение о возведении новых зданий на базе модульных конструкций»,— прокомментировала начальник БСМЭ Екатерина Белокрылова. На монтаж и оснащение отделений потребовалось менее года. Сотрудники уже приступили к работе.

В отделениях будут проводить генетические, химические, биологические, гистологические и токсикологические экспертизы, а также другие исследования.