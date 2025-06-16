Жителей Новороссийска предупредили о грозе и формировании смерчей над морем

В Новороссийске объявили штормовое предупреждение с грозой, градом и формированием смерчей над морем. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ

«По данным штормового предупреждения Краснодарского ЦГМС и по информации от Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю, 16 и 17 июня местами в крае ожидаются: сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и сильным ветром с порывами до 20-25 м/с»,— говорится в сообщении.

Также, по прогнозу синоптиков, на реках Черноморского побережья от Анапы до Магри ожидаются подъемы уровней воды. На участке от Анапы до Магри может возникнуть опасность формирования смерчей над морем.

Алена Воробьева