Экс-глава Техобеспечения минздрава Башкирии стал гендиректором ФК «Уфа»

Новым генеральным директором футбольного клуба «Уфа» стал Марат Шмаков, сообщается на сайте команды. На этом посту 52-летний функционер сменил Сергея Фельдмана, руководившего клубом с апреля 2024 года.

Марат Шмаков в разное время работал в министерстве финансов Башкирии, был заместителем министра образования республики. С октября 2018-го по март 2019 года был директором ГКУ «Техобеспечение» минздрава Башкирии, с ноября 2020-го по апрель 2021 года — исполняющим обязанности директора Уфимского топливно-энергетического колледжа. До назначения на пост руководителя ФК «Уфа» работал финансовым директором клуба.

Футбольный клуб «Уфа» по итогам сезона 2024/2025 занял 15 место в Первой лиге, что позволило команде сохранить прописку в чемпионате на следующий сезон.

Идэль Гумеров