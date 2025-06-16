В Оренбуржье проводят проверку из-за наезда питбайка на мужчину с малолетним ребенком

Прокуратура Ленинского района Оренбурга организовала проверочные мероприятия по факту столкновения мини-мотоцикла с мужчиной, на руках которого находился ребенок. Об этом сообщает прокуратура Оренбуржья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

В надзорном ведомстве уточняют, что в рамках проверки предстоит оценить законность «организации движения средств индивидуальной мобильности по улице Советской». Прокуратурой будет рассмотрен вопрос о принятии мер реагирования, направленных на устранение нарушений, а также на привлечение виновных к установленной законом ответственности.

Руфия Кутляева