На трассе Джубга — Сочи устранили последствия ночной непогоды

Движение по федеральным дорогам, которые обслуживает ФКУ Упрдор «Черноморье», утром проходит в штатном режиме. Ночные последствия непогоды устранили, сообщает пресс-служба ФКУ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ФКУ Упрдор Черноморье Фото: ФКУ Упрдор Черноморье

Ночью на участке Адлер — Веселое трассы А-147 наблюдались незначительные кратковременные подтопления из-за сильных дождей. На 132-м км в районе Глубокой Щели на дорогу обрушились камни. Дежурная бригада ликвидировала последствия происшествия.

На ремонтируемых участках дороги, где ранее происходили оползни (156-й, 168-й и 189-й км), обстановка остается стабильной.

Метеорологи прогнозируют неблагоприятную погоду на ближайшие сутки. В понедельник и вторник, 16 и 17 июня, в Сочи и на федеральной территории Сириус ожидаются сильные дожди с грозами и градом, а также порывы ветра до 15–18 м/с. На море прогнозируется шторм, уточнили в пресс-службе городской администрации.

На реках и малых водотоках возможен резкий подъем уровня воды, что может привести к неблагоприятным и опасным ситуациям. В горных районах увеличивается риск возникновения небольших селевых потоков.

Все службы работают в усиленном круглосуточном режиме. Ситуацию контролирует городской оперативный штаб. Жителям и туристам рекомендуется воздержаться от отдыха у водоемов, не оставлять автомобили под деревьями и рекламными конструкциями, а также принять необходимые меры для обеспечения своей безопасности и защиты личного имущества.

Автомобилистам рекомендуют учитывать предупреждения спасательных служб при выборе маршрута.

Мария Удовик