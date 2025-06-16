Чемпион мира по ледовому спидвею из Шадринска погиб в аварии

Уроженец Шадринска, двадцатикратный чемпион мира в личном и командном зачете по мотогонкам на льду, Николай Красников погиб в автомобильной аварии под Уфой, сообщает пресс-служба администрации города.

По данным ГУ МВД России по Башкортостану, около трех часов ночи спортсмен, находясь за рулем своего автомобиля Lada Granta, столкнулся с встречными грузовиками «ГАЗель» и Sitrak на подъезде к М12 «Восток». От полученных травм он скончался на месте. Мэр Шадринска Антон Мокан, коллектив администрации и городское спортивное сообщество выражают соболезнования семье Николая Красникова.

«Мы запомним его как человека-легенду, опытного наставника, хорошего друга и замечательного человека. Самый титулованный гонщик в этом виде спорта навсегда вписал свое имя и рекорды в историю страны», — подчеркивает пресс-служба мэрии.

Николаю Красникову было 40 лет. Он родился в Шадринске, начал заниматься мотоспортом в родном городе с 11 лет. В 15 лет дебютировал в официальных соревнованиях, а 18 февраля 2000 года одержал свою первую победу, выиграв с 15 очками полуфинал юниорского первенства России. Является восьмикратным чемпионом мира по ледовому спидвею в личном зачете и двенадцатикратным — в командном.

Виталина Ярховска