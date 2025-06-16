На выборах губернатора Пермского края избиратели смогут проголосовать дистанционно

На выборах губернатора Пермского края будет применяться дистанционное электронное голосование (ДЭГ). Такое решение было согласовано на заседании ЦИК России, сообщил официальный телеграм-канал краевых властей «Пермский край».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Выборы губернатора Пермского края пройдут 14 сентября. Прием заявлений для участия в электронном голосовании начнется 28 июля. ДЭГ будет использоваться на выборах губернатора, а также на нескольких выборах в представительные органы муниципалитетов. Оно пройдет параллельно с голосованием на избирательных участках, «на дому» и по месту фактического пребывания через сервис «Мобильный избиратель».

Впервые ДЭГ в Прикамье было использовано в 2023 году на муниципальных выборах. На муниципальных выборах в 2024 году благодаря ДЭГ явка избирателей оказалась высокой.

Также рассматривается возможность проведения голосования в течение трех дней — с 14 по 16 сентября.