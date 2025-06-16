Челябинское УФАС завело дело о недостоверной рекламе на сайте онлайн-кинотеатра

Управление Федеральной антимонопольной службы России по Челябинской области возбудило дело по рекламе патентного бюро, размещенной на сайте онлайн-кинотеатра. В рекламной информации имеются признаки недостоверности, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Дело возбуждено после обращения гражданина. Он пожаловался на рекламу на сайте kinopoisk.ru такого содержания: «Регистрация товарного знака в Роспатенте под ключ. Железно №1 в России».

В соответствии с законом, при использовании сравнительных характеристик объекта рекламирования должен указываться конкретный критерии сравнения, имеющий объективное подтверждение преимущества перед другими товарами и услугами. Если эти условия не выполнены реклама признается недостоверной, так как содержит не соответствующие действительности сведения.

Челябинское УФАС возбудила дело по признакам нарушения Закона о рекламе в отношении рекламодателя — ООО «Патентное бюро “Железно”». Заседание комиссии назначено на 15 июля.