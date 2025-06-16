Сочи возглавил топ направлений для одиночных путешествий

В июне Сочи занял первое место в рейтинге популярных направлений для одиночных путешествий. По данным сервиса для бронирования отелей и квартир Твил.ру, курорт собрал 15% бронирований.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

В Сочи путешественники бронируют номера в среднем на девять ночей. Средняя стоимость одной ночи размещения составляет 3 тыс. руб.

Второе место в рейтинге популярных направлений для одиночных путешествий разделили Санкт-Петербург и Анапа. Города собрали по 9% бронирований.

В Санкт-Петербурге путешественники бронируют номера в среднем на пять ночей. Средняя стоимость одной ночи размещения составляет 2,8 тыс. руб.

В Анапе путешественники бронируют номера в среднем на 10 ночей. Средняя стоимость одной ночи размещения составляет 2 тыс. руб.

Третье место в рейтинге популярных направлений для одиночного отдыха заняла Москва. Столица России собрала 6% бронирований. В городе путешественники бронируют номера в среднем на пять ночей. Средняя стоимость одной ночи размещения составляет 2 тыс. руб.

В рейтинг популярных направлений направлений для одиночного отдыха также вошли и другие населенные пункты Краснодарского края. Геленджик занял седьмое место. На курорте путешественники бронируют номера в среднем на 10 ночей, средняя стоимость одной из которых составляет 3,1 тыс. руб.

Следом идет Ольгинка. В одном из сел Туапсинского района путешественники бронируют номера в среднем на восемь ночей. Средняя стоимость одной ночи размещения составляет 2,9 тыс. руб.

Мария Удовик