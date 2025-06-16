Главу самарского минтранса оштрафовали за то, что игнорировал депутатов Госдумы

Суд привлек министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Сергея Карпова к административной ответственности. Основанием для этого стали нарушенные сроки рассмотрения депутатских запросов. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Контрольный орган провел проверку и установил, что в 2025 году на имя Сергея Карпова поступило семь запросов депутатов Государственной думы РФ. По закону глава регионального минтранса должен был рассмотреть обращения в течение 30 дней, но этого не произошло.

В связи с этим в отношении чиновника возбудили административные дела по ч. 1 и 2 ст. 17.1 КоАП РФ. Материалы были переданы в суд, который оштрафовал Сергея Карпова на восемь тыс. руб. Решения не вступили в силу.

Георгий Портнов