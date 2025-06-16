Кубань вошла в топ-20 регионов по уровню доходов населения

Краснодарский край занял 19-е место в рейтинге регионов РФ по соотношению доходов населения к стоимости потребительской корзины. Соотношение медианных среднедушевых месячных доходов жителей к стоимости фиксированного набора товаров и услуг в регионе составило 2,08, говорится в исследовании РИА «Новости».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

За чертой бедности на Кубани в 2024 году находилось 7% населения, что на 1,7 п. п. меньше показателя 2023 года. Соседняя Ростовская область заняла 32-е место в рейтинге с соотношением доходов к стоимости набора товаров и услуг 1,92. Доля жителей за чертой бедности в регионе составила 7,7%. Адыгея заняла 25-е место с соотношением 1,97 и долей населения за чертой бедности в 8,6% (-2,5% за год). Крым на 79-й строчке. В 2024 году за чертой бедности на полуострове проживали 11,4% населения (-2,4%).

Первые места в рейтинге заняли Ямало-Ненецкий, Ненецкий и Чукотский автономные округа. Москва расположилась на пятой позиции, Санкт-Петербург — на девятой. Замыкают список Ингушетия, Карачаево-Черкесия и Тыва.

Рейтинг составлялся на основе анализа отношения медианных среднедушевых месячных доходов населения региона к стоимости фиксированного набора товаров и услуг в каждом субъекте.

Вячеслав Рыжков