В мае 2025 года банки выдали жителям Татарстана 29,78 тыс. кредитных карт на сумму 3,47 млрд руб. По сравнению с апрелем объем лимитов снизился на 17%, количество выданных карт — на 13%. Об этом сообщает пресс-служба Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане объем выдачи кредитных карт снизился на 17% за месяц

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ В Татарстане объем выдачи кредитных карт снизился на 17% за месяц

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Средний лимит по кредиткам в республике составил 117 тыс. руб., что на 4% меньше, чем месяцем ранее. В апреле банки оформили 34,38 тыс. карт с общим лимитом 4,17 млрд руб. и средним лимитом 121 тыс. руб.

В Чувашии в мае выдали 8,09 тыс. кредитных карт с общим лимитом 890 млн руб. Это на 12% меньше по количеству и на 16% по объему, чем в апреле. Средний лимит составил 109 тыс. руб., снизившись на 5%.

По всей России в мае банки выдали 1,01 млн кредитных карт на 127,86 млрд руб. Это на 10% меньше, чем в апреле. Средний лимит составил 127 тыс. руб. В годовом выражении количество выдач сократилось на 59%, а общий объем лимитов — на 55%.

Анар Зейналов