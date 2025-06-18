Татарстан закопался в налогах

Госсовет Татарстана внес в Госдуму законопроект об изменении налогообложения добычи общераспространенных полезных ископаемых, используемых в строительстве. Вместо действующей ставки 5,5% от стоимости предлагается установить фиксированную ставку 34 рубля за кубометр. По расчетам авторов инициативы, это увеличит поступления в бюджет Татарстана почти в пять раз — с нынешних 131,9 млн до 650 млн рублей в год. Эксперты отмечают, что переход на фиксированную ставку НДПИ упростит налоговое администрирование, но может создать неравные условия для бизнеса в разных регионах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Республика Татарстан хочет заменить процентную ставку НДПИ фиксированной суммой

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Республика Татарстан хочет заменить процентную ставку НДПИ фиксированной суммой

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

.Законопроект Госсовета Татарстана о внесении изменений в Налоговый кодекс был зарегистрирован в Госдуме 11 июня, следует из данных системы обеспечения законодательной инициативы. Он касается налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) в части неметаллического сырья для строительной индустрии: песка, гравия, глины, известняка, гранита и других общераспространенных полезных ископаемых, добываемых на участках недр местного значения.

Автором законопроекта выступает Минэкологии Татарстана. Как пояснили «Ъ Волга-Урал» в ведомстве, инициатива связана с особенностями действующей системы налогообложения. «Существует значительное расхождение между фактическими рыночными ценами и декларируемой налогоплательщиками стоимостью общераспространенных полезных ископаемых. Это приводит к значительному недополучению налоговых доходов бюджетами субъектов РФ»,— отметили в пресс-службе министерства.

Сейчас налоговая база по таким ископаемым определяется как стоимость добытого сырья, а ставка составляет 5,5%. Татарстан предлагает перейти к определению налоговой базы в натуральном выражении — в кубических метрах — и установить фиксированную ставку 34 рубля за кубометр.

Размер новой ставки рассчитан исходя из средней цены реализации общераспространенных полезных ископаемых в 2023 году по данным Росстата. Как отмечается в пояснительной записке, средняя стоимость таких ископаемых в России составила 618,39 рубля за кубометр, в Приволжском федеральном округе — 621,77 рубля. Фактически же при расчете НДПИ в Татарстане средняя стоимость составила всего 126,9 рубля за кубометр.

Авторы законопроекта предлагают также наделить субъекты РФ правом корректировать базовую ставку в зависимости от вида полезного ископаемого, условий добычи и сложившихся цен реализации, но не более чем в десять раз — от 3,4 до 340 рублей за кубометр. Ставка будет индексироваться на коэффициент-дефлятор.

Коэффициент-дефлятор Коэффициент-дефлятор — ежегодно устанавливаемый на календарный год показатель, с помощью которого государство учитывает инфляцию при сборе налогов.

В 2023 году поступления по НДПИ с общераспространенных полезных ископаемых в бюджет Татарстана составили 131,9 млн рублей при объеме добычи 18,9 млн кубометров. По расчетам разработчиков, при новой системе налогообложения и том же объеме добычи поступления составят около 650 млн рублей, что даст порядка 500 млн рублей дополнительных доходов.

Согласно финансово-экономическому обоснованию, принятие законопроекта не потребует дополнительных расходов федерального бюджета. Закон должен вступить в силу через месяц после официальной публикации, но не ранее 1-го числа очередного налогового периода по НДПИ.

Директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков считает, что предлагаемые изменения могут иметь двоякий эффект для бизнеса. «С одной стороны, переход на фиксированные ставки упрощает расчеты, снижает административную нагрузку и позволяет точнее прогнозировать затраты, что особенно важно для малого и среднего бизнеса»,— отмечает эксперт. По его словам, предсказуемость налоговой базы может повысить финансовую устойчивость компаний и облегчить планирование бюджетов и инвестиционных проектов.

В то же время господин Кабаков предупреждает о возможных рисках. Если новые ставки окажутся выше текущего уровня налоговой нагрузки для определенных категорий компаний, это может привести к ухудшению их финансового положения. «Отмена прогрессивного налогообложения может ослабить инструмент регулирования, который позволял изымать часть сверхприбыли у крупных игроков, добывающих большие объемы сырья»,— подчеркивает он. Это может создать условия для усиления неравенства между компаниями разного масштаба и повышения нагрузки на окружающую среду за счет неограниченного увеличения добычи.

Что касается инвестиционной привлекательности отрасли, то, по мнению эксперта, переход на фиксированные ставки может стать позитивным сигналом для инвесторов, поскольку снижает уровень неопределенности. Однако конкретное влияние будет зависеть от уровня устанавливаемых ставок: слишком высокие показатели могут отпугнуть капитал, а слишком низкие — снизить доходы регионального бюджета.

Эксперт юридической компании «Яхатин» Антон Смирнов оценивает инициативу Татарстана как шаг к более гибкой, но неоднозначной налоговой системе. «Переход на расчет налога по объему добычи в кубометрах упростит администрирование, а привязка к среднерыночным ценам Росстата сделает налогообложение прозрачнее»,— отметил юрист.

В то же время, по словам господина Смирнова, региональные различия в ставках от 3,4 до 340 рублей за кубометр могут создать неравные условия для бизнеса. В некоторых регионах налоговая нагрузка может вырасти в несколько раз, а в других — существенно снизиться. «Для добывающих компаний изменения несут риски: рост затрат в “дорогих” регионах, бюрократию из-за адаптации к новым правилам и неопределенность, если субъекты РФ начнут резко менять ставки»,— подчеркнул эксперт.

Юрист считает, что властям важно обеспечить прозрачность расчетов, иначе реформа спровоцирует споры. Он полагает, что новая система должна балансировать между интересами бюджета и бизнеса, однако станет ли она справедливее, покажет только практика. «Главное, чтобы региональная автономия не превратилась в инструмент давления на инвесторов»,— заключил эксперт.

Анар Зейналов