Жителя Кузбасса обвинили в призывах к насильственной смене власти в РФ

Обвинение в призывах к насильственному изменению конституционного строя РФ предъявили жителю Кемеровской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По информации ведомства, в период с ноября по декабрь 2022 года обвиняемый на своей странице в соцсети разместил пост с призывами к насильственной смене конституционного строя РФ. В кузбасском управлении Следственного комитета рассказали, что в жилище фигуранта дела провели обыск, в ходе которого были изъяты электронные носители информации. По ходатайству следствия обвиняемого поместили под домашний арест.

Уголовное дело расследуется по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к террористической деятельности), максимальная санкций по ней — лишение свободы на срок от пяти до семи лет.

Илья Николаев