Юбилейный торт весом 500 кг создали к 100-летию «Артека»

В Международном детском центре «Артек» разработали специальный рецепт фирменного торта к 100-летнему юбилею учреждения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу центра.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Как уточнили в МДЦ, автором рецепта стала шеф-кондитер Эстер Авдалимова. По ее словам, праздничный десерт весом 500 кг представят 16 июня после завершения основного торжественного мероприятия.

«Я горжусь тем, что мне выпала честь сделать этот торт. У меня у самой пятеро детей, и я с удовольствием привезу их сюда. Они станут частью истории "Артека"»,— цитирует ТАСС слова кулинара.

Двумя днями ранее, 14 июня, в столовой комплекса «Горный» прошла генеральная репетиция приготовления торта. Артековцы из всех девяти лагерей центра украсили десерт в стиле своих лагерей. Опытные повара провели с детьми мастер-классы: показали, как пользоваться кухонной техникой, смешивать ингредиенты и придавать торту нужную текстуру и вкус.

«Артек» — один из старейших детских лагерей, основанный в 1925 году. После вхождения Крыма в состав России в 2014 году центр стал федеральной собственностью. Сегодня центр принимает более 40 тыс. детей в год и состоит из девяти лагерей.

Анна Гречко