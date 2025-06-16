В Челябинской области доля населения за чертой бедности снизилась на 2,3%

В 2024 году 7,7% населения Челябинской области находилось за чертой бедности. Это на 2,3% меньше, чем в 2023-м, следует из рейтинга «РИА Новости».

По уровню доходов регион находится на 33 месте в списке субъектов РФ. Отношение медианных доходов в области к стоимости фиксированного набора товаров и услуг составляет 1,9.

В рейтинге по соотношению доходов к стоимости набора товаров и услуг лидерами стали Ямало-Ненецкий (соотношение 3,9; доля населения за чертой бедности сократилась на 0,1%), Ненецкий (3,7; -0,8%) и Чукотский (3,2; -0,2%) автономные округа. Последние места в списке заняли Республики Ингушетия (1,1; -2,1%), Карачаево-Черкесская (1,2; -3,4%) и Тыва (1,3; -2,1%).

Виталина Ярховска