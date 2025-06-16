Суд в Приамурье конфисковал у туристки из Китая слитки золота на 17,5 млн рублей

Благовещенский городской суд принял решение о конфискации двух золотых слитков у прибывшей в город в качестве туристки гражданки КНР, сообщает пресс-служба суда. Стоимость слитков составила около 17,5 млн руб., они обращены в доход государства.

В материалах дела говорится, что гражданка КНР Сунь прибыла в Благовещенск в декабре 2024 года. Она посетила увеселительное заведение, где ей поступило предложение временно хранить золото за вознаграждение. Через несколько дней женщине передали два золотых слитка общей массой почти 2 кг. Слитки она примотала к телу. В тот же вечер китаянку задержали сотрудники УФСБ России по Амурской области. Уголовное дело в отношении нее было возбуждено по факту незаконного хранения драгметаллов в крупном размере (ч. 5 ст. 191 УК).

В суде фигурантка признала вину и раскаялась. Суд учел и другие смягчающие обстоятельства: отсутствие судимости, положительную характеристику, помощь в расследовании и материальную поддержку социального приюта для детей. Приговором ей назначен штраф в 400 тыс. руб. С учетом времени, проведенного под стражей, штраф был снижен до 350 тыс. руб.

Анна Яшина, Благовещенск