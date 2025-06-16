В Летном городке Энгельса ожидается появление экопарка

В текущем году стартуют работы по благоустройству освобожденной после сноса аварийного жилья территории в Летном городке Энгельса. Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил в своем Telegram-канале, что там появится экопарк.

По словам главы региона, на первом этапе на участке площадью 4,3 гектара, который прилегает к аллее Героев, рабочие высадят свыше 300 деревьев и 2 тыс. кустарников. Там же они создадут тропинки, установят малые архитектурные формы. Кроме того, на территории оборудуют санитарный блок и комнату матери и ребенка.

Денежные средства на указанные работы, как отметил господин Бусаргин, поровну поделят между региональным и муниципальным бюджетами. Со ссылкой на слова главы Энгельсского района Максима Леонова губернатор подчеркнул: параллельно предстоит привести в порядок транзитные коммунальные сети, которые проходят через указанный участок.

Павел Фролов