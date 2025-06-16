Силы ПВО за ночь сбили 12 БПЛА над двумя российскими регионами

В период с 23:55 мск 15 июня до 2:45 мск 16 июня средства ПВО перехватили и уничтожили 12 украинских беспилотников самолетного типа, сообщило Минобороны. По его данным, 11 БПЛА сбили над территорией Орловской области, один дрон — над Воронежской областью.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил в Telegram, что пострадавших и повреждений на земле нет. В регионе сохраняется опасность атаки БПЛА. Власти Орловской области пока никак не прокомментировали ночную атаку. Регион также подвергся атаке вчера, обошлось без жертв.