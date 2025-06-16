В Сальске в ДТП погибла девушка

На 1-м километре автодороги Сальск — Яшалта вечером 15 июня в автомобильной аварии погибла 22-летняя пассажирка. Об этом сообщили в отделе пропаганды областного управления Госавтоинспекции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ГУ ГАИ по Ростовской области Фото: Пресс-служба ГУ ГАИ по Ростовской области

По предварительным данным, 42-летняя водитель Ford Focus не справилась с управлением, допустила съезд с дороги и опрокинулась.

«В результате ДТП пассажир 2003 г.р. скончалась на месте до приезда скорой помощи, водитель с полученными травмами доставлена в медицинское учреждение»,— пояснили в Госавтоинспекции.

Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Наталья Белоштейн