Районы Перми могут получить на снос НТО дополнительно более 7 млн рублей

Власти Перми предложили увеличить финансирование процедур сноса самовольных построек в нескольких районах города. Об этом свидетельствует пояснительная записка к проекту решения пермской гордумы о внесении изменений в местный бюджет на ближайшую трехлетку. Решение может коснуться Свердловского, Мотовилинихского, Индустриального, Кировского, Орджоникидзевского районов, а также поселка Новые Ляды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Согласно документу, в 2025 году на мероприятие «Снос самовольных построек на территории города Перми, выявление и демонтаж вывесок, не соответствующих правилам благоустройства» бюджет в размере 1,5 млн руб. может получить администрация Свердловского района. На аналогичные цели для Мотовилихи могут выделить 2 млн руб., для Индустриального района — 1,6 млн руб., Кировского — 1,7 млн руб., Орджоникидзевского — 571,6 тыс. руб. Поселку Новые Ляды на снос незаконно установленных движимых объектов планируется направить 494,9 тыс. руб.

Активная борьба властей с незаконными НТО на территории Перми началась в прошлом году. Городские власти требуют демонтировать торговые объекты на частных земельных участках. Районные администрации за последние полгода подали в Арбитражный суд Пермского края более полусотни исковых заявлений, в которых требуют признать самовольными постройками и снести продуктовые киоски, павильоны с пекарнями, кофейнями и кафе.