Три человека погибли в ДТП с автобусом во Владимирской области

Три человека погибли в ДТП с участием двух легковых автомобилей, минивэна Renault и автобуса во Владимирской области. Еще семеро человек пострадали, их госпитализировали. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД.

По информации ведомства, авария произошла около 01:25 мск на 290-м км федеральной автодороги М-7 «Волга» в Вязниковском районе. Подробности произошедшего не приводятся.

Как сообщили в УМВД, автобус следовал из Чебоксар в Москву. Погибшие и пострадавшие были пассажирами автомобилей и минивэна.