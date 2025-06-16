«Черные лесорубы» на Камчатке попались на вырубке на 210 тыс. рублей

На Камчатке сотрудники уголовного розыска установили личности двоих подозреваемых в незаконной вырубке деревьев. Об этом сообщили «Ъ» в УМВД России по Камчатскому краю.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, двое молодых неработающих мужчин в начале июня на территории Корякского участкового лесничества незаконно вырубили 47 деревьев каменной березы. Ущерб превысил 210 тыс. руб.

Следственным отделом ОМВД России по Елизовскому району возбуждено уголовное дело по факту незаконной вырубки (ч. 3, ст. 260 УК). Нарушителям избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Санкцией статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

Гузель Латыпова, Петропавловск-Камчатский