В Ярославле ожидается прохладная неделя

В Ярославле на этой неделе температура воздуха не поднимется выше +22°С и прогнозируются дожди. Прогноз публикует Ярославский гидрометцентр.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

В понедельник, 16 июня, в городе будет +22°С, переменная облачность и кратковременный дождь. Во вторник температура снизится до +20°С, осадков не ожидается. В среду также облачно при +21°С.

В четверг, 19 июня, в Ярославле похолодает до +18°С и пройдет дождь. Осадки сохранятся и на пятницу, дневная температура воздуха составит около +20°С. Холодней всего будет в субботу — +16°С, однако дождь не прогнозируется.

По ночам будет от +8 до +12°С, дожди пройдут в ночь на четверг и пятницу.

Алла Чижова