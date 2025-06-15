Восемь человек пострадали в результате атаки БПЛА в ДНР

Восемь мирных жителей пострадали в результате детонации БПЛА в ДНР. Среди пострадавших — шестеро детей. Об этом сообщил губернатор республики Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

Как сообщил губернатор, детонация произошла в Ленинском районе Донецка. Ранения средней степени тяжести получили две 15-летние девочки, две 14-летние девочки, а также 16-летние девочка и мальчик.

В поселке Богатырь Великоновоселковского муниципального округа пострадали 76-летняя женщина и 68-летний мужчина. Всем пострадавшим оказывают медицинскую помощь.

По информации главы региона, ВСУ нанесло на регион 16 вооруженных атак. Применялись ствольная артиллерия калибром 155 мм и ударные БПЛА.