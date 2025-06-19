Платежи уплотняются в код

Банковские карты пока остаются самым популярным средством безналичной оплаты в России, но в ближайшие годы рынок продолжит переходить на альтернативные способы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пять лет назад доля безналичных операций в розничном обороте РФ была на уровне 65%, сейчас этот показатель достиг 85,8%

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Пять лет назад доля безналичных операций в розничном обороте РФ была на уровне 65%, сейчас этот показатель достиг 85,8%

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Доля безналичных платежей в розничном обороте РФ по итогам прошлого года достигла 85,8%, сообщили в Северо-Западном ГУ ЦБ. Платежные инструменты продолжают трансформироваться, подстраиваясь под запросы потребителей, но пока самым популярным средством безналичной оплаты остаются платежные карты. С их использованием в 2024 году в России было совершено 76,1 млрд транзакций на сумму 168,2 трлн рублей. Эмиссия карт за год выросла на 14,8%, до 515,8 млн карт (примерно 3,4 карты на одного жителя).

«Пять лет назад доля безналичных операций была на уровне 65%. Рост говорит о качестве платежных сервисов, о доверии к ним граждан и бизнеса. Большую популярность у россиян набрала "Система быстрых платежей", интерес к которой повышает собственная программа лояльности, а также платежные приложения — pay-сервисы, где, помимо привычных карт, могут использоваться и другие инструменты»,— комментирует начальник управления платежных систем и расчетов Северо-Западного ГУ Банка России Дмитрий Чепаков.

Доля наличных продолжает снижаться. С 2021 года она упала с 30% до менее чем 20%, отмечают в пресс-службе сервиса «Сравни.ру». Однако наличные расчеты востребованы в определенных сферах (фермерские рынки, лавки, уличная торговля) и в определенных ситуациях (покупки без указания личных данных, сельская местность), отмечает генеральный директор сервиса eKassir Алексей Зотов. Этот факт подтверждает развитие банкоматных сетей: появляются новые устройства, в том числе российские, и новые функции банкоматного ПО. По оценке президента — председателя правления Почта-банка Алексея Охорзина, хотя доля кеша и сокращается, но ниже 25% она не упадет на протяжении еще долгого времени.

Стимул для развития

Уход западных платежных систем из России в 2022 году стал мощным стимулом для развития собственных российских платежных сервисов, отмечает основатель сервиса финансового учета EFFSTEP, вице-президент АПЭТ по финансам Анна Баранова. Российские банки и финтех-компании быстро адаптировались, усилив национальную платежную систему «Мир» и разработав новые технологии, включая системы быстрых платежей и бесконтактные сервисы.

По мнению госпожи Барановой, сегодня в число наиболее востребованных сервисов расчетов, помимо банковских карт и «Системы быстрых платежей» (СБП) Банка России, входят бесконтактные платежи с помощью смартфонов, смарт-часов и NFC-стикеров, поддерживаемые сервисами Mir Pay, SberPay, Alfa Pay и другими системами банков, онлайн-кошельки и платежные агрегаторы, такие как YooKassa и «Робокасса», а также оплата по QR-кодам и дистанционные переводы через мобильные банковские приложения.

На самую популярную систему «Мир» приходится 50% всех онлайн-расчетов, на втором месте СБП, говорит господин Зотов. Доля онлайн-платежей растет, по его оценкам, по 5–10% в год. «Можно даже говорить о некоторой конкуренции между карточными платежами и платежами через СБП Банка России и аналогичными системами QR-платежей. Регулятор предпринимает шаги, направленные на их популяризацию (единый QR-код, кешбэк по c2b-платежам). Так что такие платежи медленно отвоевывают долю у карт, добавляет Алексей Зотов.

Дмитрий Чепаков подчеркивает, что сейчас все бесконтактные платежи смартфонами осуществляются через российские платежные приложения. «Видим здесь успешное импортозамещение, а также формирование конкурентной среды»,— комментирует он.

По данным Frank Rg, доля СБП сейчас занимает до 20% в общем обороте. По итогам первого квартала 2025 года через нее граждане провели 4,1 млрд операций на сумму 22,6 трлн рублей (рост в 1,6 и 2,1 раза соответственно), сообщил ЦБ. Среднее количество операций в сутки составило 45 млн по сравнению с 27 млн годом ранее. СБП пользуются семь из десяти жителей, товары и услуги с помощью системы оплачивает пять человек из десяти.

Запуск СБП стал катализатором роста безналичных расчетов, заметно снизив потребность в снятии кеша через банкоматы, считает начальник управления эквайринга банка «Александровский» Александр Белятич. «Во время пандемии снятие наличных снизилось на 70%, что выступило одним из факторов изменения финансового поведения. А одной из ключевых технологий стала СБП-оплата по QR-коду, которая стремительно набирает популярность: объемы операций в среднем растут на 20% в год»,— указывает он. Существенный рост объемов переводов по СПБ, по словам банкира, связан с увеличением лимита на переводы самому себе (Me2Me) — до 30 млн рублей в месяц.

Свои инструменты

По оценкам сервиса «Сравни.ру», помимо СБП, в топ самых популярных способов онлайн-оплаты сейчас входят платежи по QR-коду, оплата через банковские приложения, бесконтактные платежи по смартфону и оплата с помощью собственных систем банков, таких как SberPay и «ЯндексПэй». SberPay за год удвоил количество транзакций, а у «ЯндексПэй» — рост в полтора раза. Расширяется сотрудничество банков с телеком-компаниями: за последние два года доля оплат через баланс мобильного телефона выросла примерно на 30%. Особенно популярны такие платежи у молодежи и в развлекательных сервисах, добавляют в «Сравни.ру».

Как отмечает управляющий филиалом Фора-банка в Петербурге Алина Горид, за последние годы доля платежей с баланса мобильного телефона выросла на 15–20%. И новый законопроект о необходимости биометрической идентификации нерезидентов при приобретении сим-карт сделает партнерство банков с операторами еще более тесным и эффективным.

В настоящее время уже 25% всех онлайн-транзакций проходит с помощью альтернативных способов оплаты, в том числе с помощью pay-сервисов, констатирует директор по продукту T-Pay Никита Буклиш. За 2024 год количество оплат с помощью T-Pay выросло в два раза (более 5 млн оплат в месяц). В офлайне на данный момент к сервису T-Pay привязано более 9 млн карт (рост за 2024 год втрое).

В экосистеме МТС развивается собственный сервис приема платежей МТС Pay, который идет по пути мультиэквайринга и интеграции с другими рыночными решениями. За 2024 год число активных пользователей сервиса выросло на 36% год, а количество транзакций — на 56%. Это отражает общерыночную тенденцию: e-commerce продолжает расти, а вместе с ним и безналичная оплата, думает Алексей Калина, бизнес-лидер стрима МТС Pay.

Внутри Газпромбанка с 2022 года запущен платежный сервис Gazprom Pay, который сейчас применяется более 3 млн пользователей и объединяет более 1700 партнеров, рассказал вице-президент, начальник департамента розничной экосистемы и цифровых партнерств Газпромбанка Кирилл Когтев.

Устойчивый рост доли онлайн-платежей полностью соответствует общемировому тренду цифровизации финансовых услуг, комментируют в пресс-службе Северо-Западного Сбербанка. За последний год доля «Сбера» в интернет-эквайринге СЗФО выросла с 44,1 до 49,3% (+5,2%). А доля SberPay в интернет-эквайринге Северо-Западного банка по картам «Сбера» увеличилась за период с апреля 2024 года до 57,4%.

По данным Северо-Западного Сбербанка, в топе наиболее востребованных способов оплаты торговый эквайринг для офлайн-точек, интернет-эквайринг для онлайн-покупок, SberPay как удобное мобильное решение, инновационная биометрическая система «Оплата улыбкой» и QR-оплата через СБП.

Биометрия здесь и сейчас

Биометрические системы оплаты пока не получили широкого применения, но их использование постепенно расширяется. В целом по стране российские потребители в 2024 году оплатили с использованием биометрии и QR-кодов покупок на общую сумму 4,2 трлн рублей, совершив 2,3 млрд платежей, сообщили в Северо-Западном ГУ ЦБ.

По словам господина Калины, для массового рынка биометрия пока остается технологией будущего, но с ростом доверия к экосистемным ID развитие в эту сторону может ускориться. Масштабы внедрения расширяются: например, оплата по лицу активна в метро Москвы, добавляет госпожа Горид. Препятствием на пути внедрения, в том числе, являются большие вложения со стороны банков, на которые готовы далеко не все участники, объясняет она.

Биометрическую систему «Оплата улыбкой» в том числе предлагает Сбербанк. С момента запуска сервиса совершено 86,9 млн транзакций по всей стране, сообщили в пресс-службе банка. В СЗФО биометрия также набирает обороты: если в январе 2024 года «Оплатой улыбкой» воспользовались более 16 тыс. уникальных пользователей (54 тыс. транзакций), то в январе 2025 года — более 130 тыс. пользователей (950 тыс. транзакций). Кроме того, банк расширяет сеть терминалов с поддержкой биометрии: в Петербурге их число приблизилось к 55 тыс.

ЦБ РФ активно вовлекает в эту технологию и банки и потребителей, так что в ближайшие несколько лет биометрия займет значимое место и даже станет одним из драйверов наряду с СБП и QR-платежами, считает управляющий допофиса петербургского филиала Росдорбанка Владимир Торопов. Наличные, по его мнению, сохранят свою нишу, а карточные платежи останутся востребованными благодаря программам кешбэка.

В целом дальнейшее развитие платежных сервисов будет строиться на расширении функционала и связывании способа оплаты с программами лояльности для удобства и выгоды пользователей, считает Никита Буклиш. По оценкам T-Pay, к концу 2026 года количество оплат с помощью альтернативных картам сервисов вырастет до 35% от общего числа транзакций. Тренд последних лет — персонализация клиентского опыта и максимальное удобство для клиента, а также добавление в платежные сервисы возможностей оплаты с помощью рассрочки и BNPL-сервисов.

Дмитрий Чепаков добавляет, что развитию безналичных платежей будет способствовать использование цифрового рубля, который станет третьей формой российской национальной валюты и уже сейчас активно пилотируется банками.

Виктория Алейникова