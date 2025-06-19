«Задача девелопера — выступать в роли визионера»

Президент группы RBI Эдуард Тиктинский рассказал Business Guide о том, почему сейчас походящее время для выхода в Москву, о растущих требованиях покупателей недвижимости, о выводе новых объектов и о том, чего не хватает петербуржцам для счастья.

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BUSINESS GUIDE: Что сегодня важно для горожан? Какую недвижимость они выбирают, в чем видят преимущества того или иного места для жизни?

ЭДУАРД ТИКТИНСКИЙ: Мне не совсем по душе формулировка «что сегодня важно» — критерии выбора на самом деле всегда одни и те же. Всегда важно качество городской среды. Просто для разных людей, разных социальных страт это может выражаться по-разному. И с течением времени, с развитием рынка недвижимости, запрос потребителей также растет. Это естественно: сравните проекты, которые появляются сейчас, с тем, что было лет 15–20 назад. Качество стало значительно выше. И требования людей, безусловно, повысились.

Запрос уже не ограничивается территорией своего дома и придомовой территорией. Задача девелопера сегодня — совместно с городскими властями формировать качественную среду обитания и даже в чем-то выступать в роли визионеров. Думать наперед, понимать перспективы развития мегаполиса, предвосхищать потребности не только сегодняшнего, но и будущего человека. А в случае с Петербургом — еще и заботиться о том, что было построено до нас, сохранять и возрождать историческое наследие города.

BG: Хорошо, переформулируем вопрос: как со временем меняются запросы потребителей?

Э. Т.: Повышаются требования к продукту: к уровню безопасности жилого комплекса, к дизайну мест общего пользования, придомовой территории, к качеству самого строительства. Одновременно и у потребителей, и у девелоперов растет понимание того, что ни один дом не является «вещью в себе», что комфорт проживания во многом формируется за счет инфраструктуры вокруг. Именно поэтому так важны проекты, выходящие за рамки внутренней территории комплекса, где создается благо для жителей всего микрорайона и, шире, города, где обустраивается и облагораживается общественная среда.

BG: Как это было с вашим проектом на Левашовском хлебозаводе?

Э. Т.: Да, это известный пример. Из свежих кейсов можно вспомнить общедоступный парк на улице Шостаковича в Выборгском районе (площадью больше гектара!), который мы создаем в рамках проекта «Струны». Повторюсь — это то благо, которое мы как девелоперы привносим в общедоступную городскую среду, дарим всем петербуржцам, а не только жителям домов RBI.

Или дом «МИРЪ» на Миргородской улице — очень эффектный, с фасадом в неорусской стилистике. Он завершает архитектурный ансамбль новой городской площади возле Феодоровского собора в двух шагах от Невского проспекта. Почему так важна архитектура? Это отчасти даже философский вопрос. Мы верим, что не только сознание определяет бытие, но и бытие определяет сознание. Девелоперы создают определенное качество жизни людей, формируют их повседневную реальность. И в зависимости от того, насколько эта реальность гармонична и удобна, она способствует — не будем говорить счастью, это громкое слово — благополучию горожан.

BG: А чего сейчас не хватает петербуржцам для благополучия? Или даже счастья?

Э. Т.: Мы много работаем в центральных районах города, поэтому не могу не сказать о состоянии исторического центра. Для очень многих петербуржцев это большая личная душевная боль. Вопрос реконструкции и воссоздания исторических объектов — один из самых насущных для Петербурга, и здесь я вижу огромные перспективы для сотрудничества девелоперских компаний с городскими властями. Сейчас это сложная история: инвесторы в проекты, связанные с историческими объектами, практически не идут, RBI — редкое исключение. У нас внутри компании даже ходит присказка, что ни один новый дом RBI без реконструкции не обходится... Мы готовы делиться своим опытом с коллегами из профессионального сообщества. И одновременно очень надеемся на поддержку со стороны городских властей.

В Петербурге 8–9 тыс. исторических зданий, и большинство из них находятся, скажем так, в тревожном состоянии. Об их приспособлении под современное использование речи чаще всего не идет. А ведь город остро нуждается в том, чтобы как можно быстрее вернуть эти объекты в экономический оборот. Вместо того, чтобы висеть тяжким грузом на городском бюджете, с одной стороны, и стремительно разрушаться — с другой, они могли бы приносить людям пользу и радость. Становиться третьим местом между работой и домом — новыми общественными пространствами, где горожане могли бы проводить досуг, заниматься самообразованием.

BG: Какая поддержка для этого необходима со стороны властей?

Э. Т.: Возможная поддержка — в дальнейшем развитии отдельных градостроительных правил. До недавнего времени в Петербурге была парадоксальная ситуация: девелоперы ничего не могли делать с объектами, построенными до 1917 года, независимо от их состояния и реальной исторической ценности, но при этом здания эпохи конструктивизма или сталинского ампира (а ведь это порой подлинные жемчужины архитектуры!) зачастую не входили в охранный контур. Недавнее внесение поправок в 820-й закон отчасти сняло это противоречие. Следующим логичным шагом должно стать составление полного реестра исторических зданий и принятие экспертного решения об их дальнейшем использовании. И если после тщательной историко-культурной экспертизы по отдельным диссонирующим объектам, не представляющим ценности, станет очевидно, что на их месте будет более уместно построить что-то новое, это повод для конструктивного диалога с застройщиками о возможных комбинациях реконструкции и нового строительства. Для инвесторов это могло бы быть отличной дополнительной мотивацией для того, чтобы вообще в том или ином виде заниматься историческими объектами.

BG: В портфеле RBI много перспективных проектов в центре? Не лучше ли придержать их «до лучших времен»?

Э. Т.: Мы выводим проекты на рынок сразу, как только получаем необходимые разрешения. На «низком старте» — целый ряд новых проектов: на Петроградке, на проспекте Большевиков, в Курортном районе (Репино и Зеленогорск). Это очень разные локации, но наш принцип неизменен: создавать лучшее предложение в каждом районе, а если требуется, даже подтягивать его до уровня, соответствующего RBI. Наши клиенты — достаточно состоятельные люди, но, возможно, вы удивитесь, далеко не все они хотят жить в центре. Кто-то всю жизнь живет в Невском районе, любит это место, гуляет в ближайших парках, водит детей в хорошую школу и обожает театр «Мастерская» — зачем ему куда-то уезжать? Тем более если рядом строится дом, полностью отвечающий его запросам и статусу.

BG: А в других городах вы видите свою аудиторию? В Москве, например?

Э. Т.: У нас есть большое желание выйти на московский рынок. Уверен, что элитные продукты RBI будут востребованы у взыскательных столичных клиентов. В Москве постоянно находится наша небольшая команда, и мы ведем активный поиск подходящих проектов — в тех сегментах недвижимости, где работает наша компания, и за приемлемые деньги.

С нашей точки зрения, сейчас для этого удачный момент: из-за высокой ставки многие застройщики оптимизируют свой земельный банк, откладывают реализацию некоторых проектов, возможно, хотят их продать, чтобы получить единовременную ликвидность, уменьшить свою процентную нагрузку и повысить финансовую стабильность. Первый проект в Москве — это своего рода венчурная история: в новом для нас регионе мы хотели бы на начальном этапе нести минимальные градостроительные риски, поэтому предпочли бы рассчитаться за объект в момент получения разрешения на строительство. Не секрет, что в каждом регионе есть не только свое законодательство, но и свои неформальные правила, особенности работы отрасли, и для начала надо разобраться в этом.

BG: Группа RBI известна своими инвестициями не только в новые проекты, но и в людей, в сотрудников, в корпоративную культуру. С точки зрения бизнеса это оправданно?

Э. Т.: Люди, обладающие уникальным опытом взаимодействия, общими ценностями и общей корпоративной культурой,— это то, что, если рассуждать приземленно, обеспечивает большую эффективность компании. Общие ценности помогают коллегам синхронизироваться и быстрее принимать решения, особенно в условиях неопределенности: не знаешь, как поступить,— поступай по ценностям! Мы и новых людей к себе в команду так подбираем, помимо профессиональных качеств, смотрим на человеческие. Хотя единого шаблона, конечно, нет и быть не может. Все мы разные. А создание яркого творческого продукта требует от каждого проявления яркой индивидуальности и таланта. Поэтому вложения в людей, в их развитие, на мой взгляд,— самая важная инвестиция.

Екатерина Дынникова