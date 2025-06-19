Алгоритмы открывают новое окно для инвесторов

В то время как одни инвесторы тратят львиную долю своего времени на отслеживание новостей и анализ индикаторов рынка, другие игроки используют алгоритмический трейдинг, который позволяет им совершать сделки с головокружительной скоростью. В России алготрейдинг пока не используется широко, но имеет хорошие перспективы. Развитием данного сегмента активно занимается финансовая группа «Финам». Холдинг планирует создать несколько алгоритмических фондов для широкого круга инвесторов, в том числе и неквалифицированных. Первый такой фонд может появиться уже в этом году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография В России сегмент алготрейдинга только формируется, причем, по оценкам Московской биржи, в отдельных секторах — валютном и срочном — алгосистемы обеспечивают до 40% дневных оборотов, а в пиковые моменты этот показатель превышает 50% Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков Помимо всех преимуществ, у алгоритмического трейдинга есть риски и ограничения Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков Следующая фотография 1 / 2 В России сегмент алготрейдинга только формируется, причем, по оценкам Московской биржи, в отдельных секторах — валютном и срочном — алгосистемы обеспечивают до 40% дневных оборотов, а в пиковые моменты этот показатель превышает 50% Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков Помимо всех преимуществ, у алгоритмического трейдинга есть риски и ограничения Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков

Алгоритмический фонд — это фонд, который использует автоматизированные компьютерные программы, то есть алгоритмы для принятия торговых решений на рынке. Алгоритмы анализируют большой объем данных, выявляют тенденции и закономерности на рынке и на основе анализа этой информации принимают решение о покупке или продаже активов. Работа алгофондов основана на математических моделях, которые принимают решения о покупке или продаже активов за доли секунды. Таким образом управляющие фондами компании могут зарабатывать на краткосрочных ценовых колебаниях, при этом влияние человеческого фактора максимально сокращается.

«Алгоритмические и высокочастотные фонды (HFT-фонды, от High Frequency Trading) — новая, очень динамично развивающаяся часть российского инвестиционного рынка. Если традиционный фонд может анализировать финансовую отчетность кварталами, то алгофонд анализирует поток котировок и новостей ежесекундно, используя весь потенциал современных вычислительных мощностей»,— комментирует глава СРО УК «Финам Менеджмент» Евгений Цыбульский.

Если рассматривать мировую практику, то на рынке США доля сделок, осуществляемых с помощью алгоритмов, доходит до 80%, а крупнейшие фонды, такие как Citadel, Renaissance или Two Sigma, долгие годы зарабатывают, используя случаи рыночной неэффективности и предоставляя ликвидность рынку, отмечает господин Цыбульский.

Другие аналитики тоже говорят о том, что новые тренды в сегменте торговли на фондовом рынке, которые пришли в Россию из других стран, имеют хорошие перспективы.

«Исторически сложилось так, что технологический инкремент развития профессионального трейдинга появился и развился до текущего уровня на зарубежных финансовых рынках. Этому способствовала более ранняя техническая революция и более богатая история финансовой индустрии, появившаяся задолго до становления российского финансового рынка»,— комментирует Иван Самохин, директор по работе с профессиональными клиентами «БКС Мир инвестиций».

«Не секрет, что еще несколько лет назад более 80% оборота на российских финансовых рынках осуществлялось иностранными инвесторами с использованием сложных технических решений и алгоритмов. Этому способствовали значительная открытость российского рынка, отсутствие значительных ограничений и контроля капитала, лояльная налоговая система»,— добавляет господин Самохин.

Он напоминает, что после сегментации российского рынка в 2022 году и ухода иностранных инвесторов из недружественных юрисдикций инвестиционный пейзаж значительно изменился, а образовавшиеся на рынке гэпы были заполнены локальными командами, которые использовали технологические решения и алгоритмические подходы в торговле.

В России сегмент алготрейдинга только формируется, причем, по оценкам Московской биржи, в отдельных секторах — валютном и срочном — алгосистемы обеспечивают до 40% дневных оборотов, а в пиковые моменты этот показатель превышает 50%, оценивает господин Цыбульский.

Пока в России основные игроки рынка алготрейдинга — это частные команды, торгующие собственными средствами, либо проп-трейдинговые структуры. Институциональных алго- и HFT-фондов совсем немного. По словам господина Цыбульского, именно сейчас начинается переход в новую эру, предполагающую запуск открытых и интервальных фондов на базе HFT, доступных частным, в том числе неквалифицированным инвесторам.

Большие перспективы в использовании алого- и HFT-торговли видят и другие участники рынка. Как говорит господин Самохин, на сегодня почти все крупные российские финансовые институты имеют в своем составе торговые подразделения, специализирующиеся на алготрейдинге и квантовых вычислениях. «Достаточно открыть профильный сайт с вакансиями, чтобы убедиться в востребованности квант-аналитиков и программистов в профессиональном финансовом сообществе»,— указывает он.

«Что касается не аффилированных с финансовыми институтами фондов, то мы с уверенностью можем сказать, что среди наших клиентов есть значительное количество игроков, которые используют ультраэффективные технические решения и математические модели для торговых операций. Мы давно целимся в этот клиентский сегмент и стараемся максимально развивать наше присутствие в зоне внимания российских алгофондов»,— заключает Иван Самохин.

Как создать фонд

Как отмечают аналитики, уже есть эффективные схемы создания алгофондов. «Создание такой структуры — это слияние математики, программирования, инфраструктуры и строгого регулирования»,— делится Евгений Цыбульский.

Стратегия выглядит следующим образом. В первую очередь разрабатывается и тестируется стратегия работы фонда. Команда работает над исследованием новой идеи, проводит тесты на исторических данных и в условиях реального рынка на собственном капитале. Следующий этап — аудит и стресс-тест, для его проведения привлекаются как внутренние, так и внешние эксперты по кибербезопасности, чтобы проверить корректность и устойчивость кода.

Третий этап — оформление инфраструктуры. «Алгофонды требуют не только быстрых торговых серверов, но и подключения к бирже на премиум-уровне. Например, через коллокацию — размещение серверов в дата-центре биржи, что снижает задержки»,— поясняет господин Цыбульский.

Далее, на четвертом этапе, следует регистрация фонда. Необходимо пройти все шаги по согласованию с регулятором и спецдепозитарием, это дает гарантию прозрачности и защиты интересов инвесторов. Пятый этап — запуск публичного продукта. После успешных тестов стратегия запускается как часть фонда и инвесторы могут приобретать паи, говорит эксперт.

Он обращает внимание, что на российском рынке пока всего одна управляющая компания, которая умеет делать такого рода продукты: УК «Финам». «Наша цель — сделать алго- и HFT-торговлю открытой и доступной для широкой розницы»,— поясняет господин Цыбульский.

Почему именно фонд

По словам господина Цыбульского, структура фонда оптимальна для алго- и HFT-торговли по целому ряду причин. «Переход HFT-стратегий в формат фондов — это переломный момент для российской индустрии. Такая структура дает сразу несколько преимуществ»,— говорит он.

В первую очередь это легитимность и прозрачность, поскольку все операции проходят через спецдепозитарий, отчетность находится под контролем регулятора — Банка России. Другой большой плюс —коллективное инвестирование, когда небольшой капитал розничного инвестора объединяется с сотнями других, создавая объем, сравнимый с объемами профессиональных игроков.

Еще одно преимущество — это доступность, поскольку сейчас HFT и сложные алгоритмы перестают быть уделом избранных команд «квантов». Теперь они доступны широкой публике, что поддерживает дальнейшее развитие рынка. Четвертая причина выбрать для HFT-стратегии формат фонда — это институциональное управление риском, поскольку в фонде действуют жесткая система ограничения убытков и контроля за алгоритмом, инвестиционный комитет и регулярные стресс-тесты. Также формат паевого инвестиционного фонда для ведения алготрейдинга дает возможность объединить ресурсы и снизить инфраструктурные расходы.

Схемы работы

Алгофонды работают в рамках нескольких стратегий. Одна из них — это арбитраж, при котором алгоритмы используют неэффективность цены между схожими активами и рынками. Есть также скальпинг, предполагающий многократные сделки с микроприбылью. Высокочастотная торговля применяет и такой метод, как маркетмейкерская стратегия, предполагающая обеспечение ликвидности и получение прибыли за счет спреда. Еще два вида стратегии — это квантовые портфельные (предполагают динамическую балансировку активов, построенную на корреляциях и статистике), а также опционные сетки и сложные деривативные конструкции.

Чтобы такие фонды работали устойчиво и могли масштабироваться, нужна не только команда опытных программистов, но и «конвейер» для разработки, который будет генерировать новые идеи, заниматься быстрым прототипированием и тестированием, внедрением работающих моделей и оценкой лимитов по ликвидности и объему.

«В УК "Финам Менеджмент" параллельно тестируется около десятка стратегий, но в фонд попадают лишь те, которые показывают стабильный результат и способны переварить большие объемы информации без потери эффективности для инвесторов»,— говорит господин Цыбульский.

Особое время

По отзывам экспертов, сейчас особое время для развития HFT- и алгофондов в России. Рынок переживает период трансформации. Появляются новые инструменты, отменяются многие прежние ограничения для частных инвесторов. Но при этом происходит консолидация ликвидности на бирже, ужесточаются инфраструктурные требования. Например, с апреля 2025 года отменяется пониженное гарантийное обеспечение, поясняет господин Цыбульский.

В настоящее время значительная часть частных трейдеров вынуждена заняться поиском институциональных партнеров или переходить в формат фондов. Для рынка это уникальный момент, поскольку растет спрос на профессиональные алгофонды, которые могут не только выжить в конкурентной среде, но и обеспечить доходность там, где классические подходы проигрывают. Кроме того, инфраструктура Московской биржи все больше адаптируется под алготрейдинг. Открываются возможности для экспорта ноу-хау и построения нового сегмента индустрии в России, которая находится на стыке математики, IT и финансов.

Эксперты отмечают, что, помимо всех преимуществ, у алгоритмического трейдинга есть риски и ограничения. Так, возможны технические сбои, ошибки в коде, сбои инфраструктуры. Негативное влияние несут вероятные резкие изменения правил рынка или отказ в доступе к ключевым инструментам, как это было, например, с долларом летом 2024 года, напоминает Евгений Цыбульский.

Также возможны риски корреляции стратегий и потери эффективности при росте объема активов. Еще один аспект — этические и регуляторные вопросы. Например, сделки между фондами одной УК на бирже запрещены, чтобы исключить накрутку доходности. Это требует от управляющих выстраивания сложных систем контроля. Вместе с тем профессионалы рынка могут свести риски к минимуму.

«Эксперты "Финам Менеджмента" четко осознают эти вызовы. Каждый алгоритм проходит строгий аудит, стратегии запускаются только после длительного периода торгов на собственные средства и повторных тестов в реальных рыночных условиях. В экстренные моменты алгоритмы выключаются или мгновенно перенастраиваются. Все риски лимитируются, а решение о каждом шаге принимает инвестиционный комитет, куда входят и разработчики, и риск-менеджеры»,— рассказывает Евгений Цыбульский.

У «Финам Менеджмента» есть и другие неоспоримые преимущества в части создания алгофондов. Компания инвестирует в инфраструктуру, использует самые современные серверы и прямые каналы связи с биржей. За плечами экспертов компании — десятки запущенных и успешно работающих стратегий, подтвержденные трек-рекорды. Например, фонд «Алгоритм роста», созданный управляющей компанией, за год показал 43% доходности на клиентов (с учетом всех комиссий), а стоимость его чистых активов превысила 1,2 млрд рублей. Кроме того, «Финам Менеджмент» делает HFT доступным для широкой публики, поскольку минимальный порог входа в этот сегмент ниже, чем у большинства зарубежных аналогов. Компания использует при работе только собственные разработки и создает стратегии для российского рынка и для нужд инвесторов любого масштаба. При этом каждый инвестор может получить информацию о стратегии, рисках, структуре фонда и результатах работы.

«Алго- и HFT-фонды воплощают новую философию управления деньгами: скорость, эффективность, строгость к рискам и максимальная прозрачность. Российский рынок только начал формироваться, но именно сейчас открывается уникальное окно возможностей как для индивидуальных инвесторов, так и для профессионалов»,— подчеркивает господин Цыбульский. «УК "Финам Менеджмент" уже сегодня реализует тот самый подход, который завтра станет индустриальным стандартом»,— уверен он.

Екатерина Дынникова

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран