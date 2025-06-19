Алгоритмы открывают новое окно для инвесторов
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В то время как одни инвесторы тратят львиную долю своего времени на отслеживание новостей и анализ индикаторов рынка, другие игроки используют алгоритмический трейдинг, который позволяет им совершать сделки с головокружительной скоростью. В России алготрейдинг пока не используется широко, но имеет хорошие перспективы. Развитием данного сегмента активно занимается финансовая группа «Финам». Холдинг планирует создать несколько алгоритмических фондов для широкого круга инвесторов, в том числе и неквалифицированных. Первый такой фонд может появиться уже в этом году.
Алгоритмический фонд — это фонд, который использует автоматизированные компьютерные программы, то есть алгоритмы для принятия торговых решений на рынке. Алгоритмы анализируют большой объем данных, выявляют тенденции и закономерности на рынке и на основе анализа этой информации принимают решение о покупке или продаже активов. Работа алгофондов основана на математических моделях, которые принимают решения о покупке или продаже активов за доли секунды. Таким образом управляющие фондами компании могут зарабатывать на краткосрочных ценовых колебаниях, при этом влияние человеческого фактора максимально сокращается.
«Алгоритмические и высокочастотные фонды (HFT-фонды, от High Frequency Trading) — новая, очень динамично развивающаяся часть российского инвестиционного рынка. Если традиционный фонд может анализировать финансовую отчетность кварталами, то алгофонд анализирует поток котировок и новостей ежесекундно, используя весь потенциал современных вычислительных мощностей»,— комментирует глава СРО УК «Финам Менеджмент» Евгений Цыбульский.
Если рассматривать мировую практику, то на рынке США доля сделок, осуществляемых с помощью алгоритмов, доходит до 80%, а крупнейшие фонды, такие как Citadel, Renaissance или Two Sigma, долгие годы зарабатывают, используя случаи рыночной неэффективности и предоставляя ликвидность рынку, отмечает господин Цыбульский.
Другие аналитики тоже говорят о том, что новые тренды в сегменте торговли на фондовом рынке, которые пришли в Россию из других стран, имеют хорошие перспективы.
«Исторически сложилось так, что технологический инкремент развития профессионального трейдинга появился и развился до текущего уровня на зарубежных финансовых рынках. Этому способствовала более ранняя техническая революция и более богатая история финансовой индустрии, появившаяся задолго до становления российского финансового рынка»,— комментирует Иван Самохин, директор по работе с профессиональными клиентами «БКС Мир инвестиций».
«Не секрет, что еще несколько лет назад более 80% оборота на российских финансовых рынках осуществлялось иностранными инвесторами с использованием сложных технических решений и алгоритмов. Этому способствовали значительная открытость российского рынка, отсутствие значительных ограничений и контроля капитала, лояльная налоговая система»,— добавляет господин Самохин.
Он напоминает, что после сегментации российского рынка в 2022 году и ухода иностранных инвесторов из недружественных юрисдикций инвестиционный пейзаж значительно изменился, а образовавшиеся на рынке гэпы были заполнены локальными командами, которые использовали технологические решения и алгоритмические подходы в торговле.
В России сегмент алготрейдинга только формируется, причем, по оценкам Московской биржи, в отдельных секторах — валютном и срочном — алгосистемы обеспечивают до 40% дневных оборотов, а в пиковые моменты этот показатель превышает 50%, оценивает господин Цыбульский.
Пока в России основные игроки рынка алготрейдинга — это частные команды, торгующие собственными средствами, либо проп-трейдинговые структуры. Институциональных алго- и HFT-фондов совсем немного. По словам господина Цыбульского, именно сейчас начинается переход в новую эру, предполагающую запуск открытых и интервальных фондов на базе HFT, доступных частным, в том числе неквалифицированным инвесторам.
Большие перспективы в использовании алого- и HFT-торговли видят и другие участники рынка. Как говорит господин Самохин, на сегодня почти все крупные российские финансовые институты имеют в своем составе торговые подразделения, специализирующиеся на алготрейдинге и квантовых вычислениях. «Достаточно открыть профильный сайт с вакансиями, чтобы убедиться в востребованности квант-аналитиков и программистов в профессиональном финансовом сообществе»,— указывает он.
«Что касается не аффилированных с финансовыми институтами фондов, то мы с уверенностью можем сказать, что среди наших клиентов есть значительное количество игроков, которые используют ультраэффективные технические решения и математические модели для торговых операций. Мы давно целимся в этот клиентский сегмент и стараемся максимально развивать наше присутствие в зоне внимания российских алгофондов»,— заключает Иван Самохин.
Как создать фонд
Как отмечают аналитики, уже есть эффективные схемы создания алгофондов. «Создание такой структуры — это слияние математики, программирования, инфраструктуры и строгого регулирования»,— делится Евгений Цыбульский.
Стратегия выглядит следующим образом. В первую очередь разрабатывается и тестируется стратегия работы фонда. Команда работает над исследованием новой идеи, проводит тесты на исторических данных и в условиях реального рынка на собственном капитале. Следующий этап — аудит и стресс-тест, для его проведения привлекаются как внутренние, так и внешние эксперты по кибербезопасности, чтобы проверить корректность и устойчивость кода.
Третий этап — оформление инфраструктуры. «Алгофонды требуют не только быстрых торговых серверов, но и подключения к бирже на премиум-уровне. Например, через коллокацию — размещение серверов в дата-центре биржи, что снижает задержки»,— поясняет господин Цыбульский.
Далее, на четвертом этапе, следует регистрация фонда. Необходимо пройти все шаги по согласованию с регулятором и спецдепозитарием, это дает гарантию прозрачности и защиты интересов инвесторов. Пятый этап — запуск публичного продукта. После успешных тестов стратегия запускается как часть фонда и инвесторы могут приобретать паи, говорит эксперт.
Он обращает внимание, что на российском рынке пока всего одна управляющая компания, которая умеет делать такого рода продукты: УК «Финам». «Наша цель — сделать алго- и HFT-торговлю открытой и доступной для широкой розницы»,— поясняет господин Цыбульский.
Почему именно фонд
По словам господина Цыбульского, структура фонда оптимальна для алго- и HFT-торговли по целому ряду причин. «Переход HFT-стратегий в формат фондов — это переломный момент для российской индустрии. Такая структура дает сразу несколько преимуществ»,— говорит он.
В первую очередь это легитимность и прозрачность, поскольку все операции проходят через спецдепозитарий, отчетность находится под контролем регулятора — Банка России. Другой большой плюс —коллективное инвестирование, когда небольшой капитал розничного инвестора объединяется с сотнями других, создавая объем, сравнимый с объемами профессиональных игроков.
Еще одно преимущество — это доступность, поскольку сейчас HFT и сложные алгоритмы перестают быть уделом избранных команд «квантов». Теперь они доступны широкой публике, что поддерживает дальнейшее развитие рынка. Четвертая причина выбрать для HFT-стратегии формат фонда — это институциональное управление риском, поскольку в фонде действуют жесткая система ограничения убытков и контроля за алгоритмом, инвестиционный комитет и регулярные стресс-тесты. Также формат паевого инвестиционного фонда для ведения алготрейдинга дает возможность объединить ресурсы и снизить инфраструктурные расходы.
Схемы работы
Алгофонды работают в рамках нескольких стратегий. Одна из них — это арбитраж, при котором алгоритмы используют неэффективность цены между схожими активами и рынками. Есть также скальпинг, предполагающий многократные сделки с микроприбылью. Высокочастотная торговля применяет и такой метод, как маркетмейкерская стратегия, предполагающая обеспечение ликвидности и получение прибыли за счет спреда. Еще два вида стратегии — это квантовые портфельные (предполагают динамическую балансировку активов, построенную на корреляциях и статистике), а также опционные сетки и сложные деривативные конструкции.
Чтобы такие фонды работали устойчиво и могли масштабироваться, нужна не только команда опытных программистов, но и «конвейер» для разработки, который будет генерировать новые идеи, заниматься быстрым прототипированием и тестированием, внедрением работающих моделей и оценкой лимитов по ликвидности и объему.
«В УК "Финам Менеджмент" параллельно тестируется около десятка стратегий, но в фонд попадают лишь те, которые показывают стабильный результат и способны переварить большие объемы информации без потери эффективности для инвесторов»,— говорит господин Цыбульский.
Особое время
По отзывам экспертов, сейчас особое время для развития HFT- и алгофондов в России. Рынок переживает период трансформации. Появляются новые инструменты, отменяются многие прежние ограничения для частных инвесторов. Но при этом происходит консолидация ликвидности на бирже, ужесточаются инфраструктурные требования. Например, с апреля 2025 года отменяется пониженное гарантийное обеспечение, поясняет господин Цыбульский.
В настоящее время значительная часть частных трейдеров вынуждена заняться поиском институциональных партнеров или переходить в формат фондов. Для рынка это уникальный момент, поскольку растет спрос на профессиональные алгофонды, которые могут не только выжить в конкурентной среде, но и обеспечить доходность там, где классические подходы проигрывают. Кроме того, инфраструктура Московской биржи все больше адаптируется под алготрейдинг. Открываются возможности для экспорта ноу-хау и построения нового сегмента индустрии в России, которая находится на стыке математики, IT и финансов.
Эксперты отмечают, что, помимо всех преимуществ, у алгоритмического трейдинга есть риски и ограничения. Так, возможны технические сбои, ошибки в коде, сбои инфраструктуры. Негативное влияние несут вероятные резкие изменения правил рынка или отказ в доступе к ключевым инструментам, как это было, например, с долларом летом 2024 года, напоминает Евгений Цыбульский.
Также возможны риски корреляции стратегий и потери эффективности при росте объема активов. Еще один аспект — этические и регуляторные вопросы. Например, сделки между фондами одной УК на бирже запрещены, чтобы исключить накрутку доходности. Это требует от управляющих выстраивания сложных систем контроля. Вместе с тем профессионалы рынка могут свести риски к минимуму.
«Эксперты "Финам Менеджмента" четко осознают эти вызовы. Каждый алгоритм проходит строгий аудит, стратегии запускаются только после длительного периода торгов на собственные средства и повторных тестов в реальных рыночных условиях. В экстренные моменты алгоритмы выключаются или мгновенно перенастраиваются. Все риски лимитируются, а решение о каждом шаге принимает инвестиционный комитет, куда входят и разработчики, и риск-менеджеры»,— рассказывает Евгений Цыбульский.
У «Финам Менеджмента» есть и другие неоспоримые преимущества в части создания алгофондов. Компания инвестирует в инфраструктуру, использует самые современные серверы и прямые каналы связи с биржей. За плечами экспертов компании — десятки запущенных и успешно работающих стратегий, подтвержденные трек-рекорды. Например, фонд «Алгоритм роста», созданный управляющей компанией, за год показал 43% доходности на клиентов (с учетом всех комиссий), а стоимость его чистых активов превысила 1,2 млрд рублей. Кроме того, «Финам Менеджмент» делает HFT доступным для широкой публики, поскольку минимальный порог входа в этот сегмент ниже, чем у большинства зарубежных аналогов. Компания использует при работе только собственные разработки и создает стратегии для российского рынка и для нужд инвесторов любого масштаба. При этом каждый инвестор может получить информацию о стратегии, рисках, структуре фонда и результатах работы.
«Алго- и HFT-фонды воплощают новую философию управления деньгами: скорость, эффективность, строгость к рискам и максимальная прозрачность. Российский рынок только начал формироваться, но именно сейчас открывается уникальное окно возможностей как для индивидуальных инвесторов, так и для профессионалов»,— подчеркивает господин Цыбульский. «УК "Финам Менеджмент" уже сегодня реализует тот самый подход, который завтра станет индустриальным стандартом»,— уверен он.