Бумажные домики

Казанская фабрика «Нега», долгое время принадлежавшая пермским «Мотовилихинским заводам», теперь закрыта. Ее последний владелец фабрики — пермский экс-министр Кирилл Хмарук — продал участок под застройку местному девелоперу. Сумма сделки превысила 0,5 млрд руб. Эксперт говорит, что строительство жилья гораздо прибыльнее и менее хлопотно, чем производство бумаги.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кирилл Хмарук

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Кирилл Хмарук

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Казанское АО «Нега», управляющее бывшей бумажной фабрикой «Мотовилихинских заводов», сообщило об итогах работы в 2024 году. Выручка общества упала с 228 млн руб. в 2023 году до 15 млн руб. в 2024-м. Зато чистая прибыль выросла до 255 млн руб. (в 2023 году был зафиксирован убыток в 71 млн руб.). Прибыль АО по итогам года сформировалась за счет поступления прочих доходов в размере 503 млн руб.

Владельцем АО «Нега» является бывший министр промышленности Пермского края и экс-гендиректор КРПК Кирилл Хмарук. Связаться с ним «Ъ-Прикамье» не удалось.

По данным «Ъ-Прикамье», прибыль сложилась из продажи имущественного комплекса фабрики. В прошлом году АО продало земельный участок, на котором расположено производство, и затем свернуло его. Согласно выписке из Росреестра, 25 декабря 2024 года право на земельный участок было зарегистрировано за казанским ООО «Вишневый пай», входящим в ГК «Джи Групп» — крупного местного застройщика.

Согласно данным «Яндекса», фабрика «Нега» больше не работает. Если в 2022 году там трудились 174 человека, то в 2024-м — только три человека. Источник, близкий к фабрике, пояснил, что все работники были сокращены с соблюдением законодательства. Сумму сделки он не уточнил, но, по его данным, она превысила 500 млн руб. Продажа действующего предприятия была вызвана недостаточной мощностью бумагоделательных машин, из-за чего предприятие не могло выпускать конкурентоспособный объем продукции и фактически проигрывало конкуренцию. На проданном участке уже снесены цеха и идет подготовка к жилой застройке.

Бумажная фабрика «Нега» (прежнее юрлицо — ЗАО «Агротехмашстройсервис») с 2009 года контролировалась пермским ПАО «Мотовилихинские заводы» («МЗ»), которое получило этот актив в виде отступных от экс-акционера Марата Загидулова. Фабрика специализировалась на выпуске санитарно-гигиенической продукции (туалетная бумага, полотенца под брендом «Мягкий знак»). В 2016 году объем производства предприятия оценивался в 500 тонн в месяц. В эти годы фабрика показывала то прибыль в пределах 12–13 млн руб., то такие же убытки.

В 2018 году «МЗ» обанкротились, и кредиторы решили продать объект. Изначально он продавался за 365 млн руб. В конце 2020 года в рамках банкротства ПАО «Мотовилихинские заводы» за 164 млн руб. актив был куплен ООО «Никнас», подконтрольным Кириллу Хмаруку. Производство перешло к новому АО «Нега». Сам экс-министр свои планы в отношении актива не комментировал. Источник, близкий к господину Хмаруку, говорил, что покупка совершена с целью извлечения прибыли.

Бывший директор ЦБК «Кама» Сергей Стародубцев считает продажу логичным шагом. Строительство жилья он относит к высокомаржинальному сегменту бизнеса. «Производство, хоть и высокотехнологичное, но гораздо менее прибыльное, да и намного хлопотнее»,— отметил бывший топ-менеджер краснокамского бумкомбината.

Вячеслав Суханов