Рынок готовится к охлаждению

Российские банки справились с высоким уровнем ставок, получив рекордную прибыль в прошлом году. Но удержать прибыльность в дальнейшем будет непросто, если ЦБ не пойдет на смягчение денежно-кредитной политики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Первый квартал 2025 года российские банки завершили с прибылью в 744 млрд рублей, это на 17% меньше, чем за аналогичный период прошлого года

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Первый квартал 2025 года российские банки завершили с прибылью в 744 млрд рублей, это на 17% меньше, чем за аналогичный период прошлого года

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Суммарная чистая прибыль отечественных банков, по данным ЦБ РФ, выросла по итогам прошлого года на 15%, до рекордных 3,8 трлн рублей. Драйвером стал органический рост бизнеса банков, который привел к повышению доходов по основным направлениям деятельности, отмечает аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов.

«Чистый процентный доход увеличился на 11%, чистый комиссионный доход — на 13%. Так что сектор вполне успешно адаптировался к новым экономическим условиям и на фоне продолжающегося роста экономики показал хорошие финансовые результаты в 2024 году, несмотря на давление со стороны высоких процентных ставок и ужесточение регулирования розничного сегмента»,— говорит господин Додонов.

Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global, согласна, что сильные операционные результаты (рост розничного кредитования, особенно — ипотечного, рост корпоративного кредитования) положительно повлияли на рост чистого процентного дохода и, соответственно, на их операционную и чистую прибыль.

Средняя величина ключевой ставки ЦБ РФ в прошлом году еще не была такой высокой, как в начале текущего года. А в первом полугодии 2024 года сохранялась программа льготной ипотеки под 8% годовых, и требования к заемщикам были мягче. Все это генерировало высокий спрос на кредитные продукты и, как следствие, способствовало росту прибыли, указывает госпожа Мильчакова.

Андрей Шаров, аналитик компании «БКС Мир инвестиций», к числу положительных факторов добавляет ослабление рубля, а также отдельные удачные M&A-сделки и работу с заблокированными активами.

«Банки нарастили объем поступлений по всем основным видам деятельности, а также смогли удержать под контролем кредитные риски. Новым из экономических условий был только высокий уровень ставок, однако кредитные организации сумели удержать маржинальность, что связано с умением быстро переоценивать активы»,— комментирует руководитель группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень.

В поиске компромисса

Первый квартал 2025 года российские банки также завершили с внушительной прибылью в 744 млрд рублей, но показатель сократился на 17% к тому же периоду 2024 года. «Объем работающих активов банков заметно вырос за последний год, и это помогает генерировать значительные доходы по основным направлениям деятельности, хотя динамика постепенно ослабляется. При этом давление на прибыль оказывали рост операционных затрат и расходов на кредитный риск, а также убыток от отрицательной валютной переоценки на фоне заметного укрепления курса рубля»,— говорит господин Додонов.

Сокращение кредитования по итогам первого квартала наблюдается практически во всех сегментах. Портфель кредитов физлицам российских банков в первые три месяца текущего года просел на 0,5%, до 36,7 трлн рублей, хотя в марте ситуация стабилизировалась, отмечает эксперт.

Сильно пострадали от высоких ставок выдачи ипотеки: их объем по итогам первого квартала снизился на 42%, сообщило агентство «Эксперт РА». Однако портфель ипотеки (задолженность по кредитам) остается на том же уровне. Сейчас почти 90% всех выдач приходится на программы с господдержкой, прежде всего на «семейную ипотеку», тогда как рыночные программы практически не востребованы, замечает господин Додонов.

Портфель необеспеченных потребительских кредитов за январь — март сократился на 1,5%, до 13,9 трлн рублей, на фоне жесткой денежно-кредитной и макропруденциальной политики ЦБ. При этом подъем наблюдался в сегменте кредитных карт, добавляет Игорь Додонов.

«Банковский сектор достаточно успешно справляется с новыми условиями. В начале 2025 года выросла доля проблемных кредитов, но зато в России в целом, благодаря высоким процентным ставкам и макропруденциальным лимитам, сократилось количество закредитованных заемщиков»,— рассуждает госпожа Мильчакова. При этом она подчеркивает, что в текущем году не было громких банкротств и отзывов лицензий, что говорит об устойчивости системы.

Средства населения (без учета счетов эскроу) за январь — март 2025 года выросли на 1,8%, до 57,9 трлн рублей. Большую часть прироста обеспечили срочные депозиты. Значимым фактором оставалась капитализация процентов по вкладам.

«После бурного роста в прошлом году с начала этого года мы наблюдаем замедление притока средств розничных клиентов в банки. Очевидно, что укрепление рубля частично объясняет такую динамику, поскольку депозиты в иностранной валюте в таком случае снижаются в рублевом выражении, однако замедление рынка пассивов физлиц налицо»,— рассуждает господин Шаров.

Компании не отказываются от кредитов

Портфель кредитов юрлицам за январь — март уменьшился в целом по РФ на 0,1%, до 85,6 трлн рублей. По словам господина Додонова, все снижение пришлось на январь, когда из-за существенного притока бюджетных средств в связи с заключением госконтрактов и их авансированием компании активно гасили свои долги перед банками.

В последующие месяцы корпоративное кредитование заметно восстановилось, в том числе в марте подъем составил 0,9% (месяц к месяцу). В ЦБ отмечают, что компании в большинстве отраслей все еще достаточно прибыльны и могут обслуживать свои кредиты даже при текущих ставках, хотя рост долговой нагрузки многих предприятий увеличивает риски.

Средства юрлиц в российских банках за январь — март сократились на 2,2%, до 58 трлн рублей, причем основной отток пришелся на конец марта и был связан с уплатой компаниями налогов в бюджет, говорит господин Додонов.

В сегменте корпоративного кредитования отмечается постепенное оживление, но оно затрагивает не все сектора экономики, отмечает управляющий филиалом Фора-банка в Петербурге Алина Горид. Например, строительство продолжает оставаться для банков непривлекательным, а предприятия-производители или переработчики набирают вес, даже несмотря на ужесточение подходов к оценке и управлению рисками.

В агентстве «Эксперт РА» полагают, что портфель крупных корпоративных кредитов, который по итогам первого квартала сократился на 4%, к концу 2025 года сможет показать рост на уровне 5% за счет реализации государственных инфраструктурных проектов и оборонного заказа.

В МСБ прогнозируется более оптимистичная ситуация: в течение первых трех месяцев портфель увеличился на 4%, а к концу 2025-го темп прироста сможет составить 11%, в том числе благодаря действующим программам господдержки, несмотря на снижение их объема и ухудшение условий по сравнению с прошлым годом, отмечают аналитики «Эксперт РА».

Что скажет ставка

Наталья Мильчакова полагает, что в текущем году банки будут по-прежнему получать основную долю доходов от кредитования физических и юридических лиц. «Высокие процентные ставки, безусловно, будут вызовом, но есть льготные программы кредитования, такие как семейная ипотека и иные виды льготного ипотечного кредитования. Также в выигрыше окажутся те банки, у которых есть стабильная база высоконадежных корпоративных клиентов. В их числе могут быть некоторые крупные региональные банки»,— думает она.

Фондовый рынок и рынок облигаций с начала 2025 года приносят меньшую доходность, чем в первом квартале 2024 года, и из этого можно сделать вывод, что банки будут привлекать дополнительных клиентов новыми продуктами и сервисами, в том числе, возможно, с использованием искусственного интеллекта, добавляет госпожа Мильчакова.

Замедление кредитной активности во всех сегментах рынка и рост расходов на создание резервов не позволят банкам получить ту же прибыль, что и в прошлом году, прогнозирует «Эксперт РА». По оценкам экспертов агентства, прибыль по итогам года составит 3,1–3,3 трлн рублей.

Госпожа Горид в числе причин снижения прибыли называет давление санкций, нестабильность ВЭД, сокращение работы систем платежных переводов, стагнации на рынке ипотеки, возможные дефолты заемщиков. «Сейчас банкам важно направлять ресурсы на укрепление своих позиций, увеличивать финансовую поддержку IT-инфраструктуры и способствовать повышению устойчивости к санкционным и техническим рискам»,— указывает она.

Валерий Пивень также полагает, что прибыль текущего года будет существенно уступать результату 2024-го, однако многое будет зависеть от того, какие шаги будет дальше предпринимать регулятор в области ДКП. Если ключевая ставка не позднее лета или осени 2025 года начнет снижаться (и снижаться резкими темпами), то вполне возможно, что банки получат прибыль в 3,8–3,9 трлн рублей, то есть как минимум на уровне рекордного 2024 года и даже больше, прогнозирует госпожа Мильчакова.

Прибыль, хотя и снизится, но серьезной просадки не будет, считает господин Додонов. По его мнению, прирост корпоративного кредитного портфеля российских банков в этом году может составить 8–10%, розничного — 1–3% (против 17,9 и 14,2% в 2024 году).

«Эксперт РА» не ждет значительного смягчения ДКП в этом году, по мнению экспертов агентства, потенциал снижения ключевой ставки не превышает 3 п. п., что станет основным ограничением для роста кредитных портфелей.

Виктория Алейникова