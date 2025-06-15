Футбольная «Сибирь» завершила чемпионат в зоне «Серебро» на втором месте

В воскресенье, 15 июня, матчами 18-го тура завершилось первенство в зоне «Серебро» Второй лиги. Новосибирская «Сибирь» встречалась в Кирове с местным «Динамо». Обе команды претендовали на второе место.

Первый тайм завершился безрезультатно, а в начале второго Константин Ерохин вывел «Сибирь» вперед. На 50-й минуте в сутолоке у ворот он протолкнул мяч в сетку. На 84-й минуте Владимир Марухин со штрафного удвоил преимущество гостей. Штрафному удару предшествовал выход Евгения Татаринова один на один с вратарем динамовцев. Голкипер сбил новосибирца, получил травму и красную карточку, и покинул поле. Место же в воротах кировчан занял один из полевых игроков, поскольку лимит замен команда к тому времени исчерпала. Уже в добавленное арбитром время «Динамо» отыграло один мяч, установив окончательный счет — 1:2.

«Сибирь» набрала 35 очков, пропустив вперед только ивановский «Текстильщик» с 38 очками. Кроме этих команд в зону «Золото» вышли также кировское «Динамо» и московское «Динамо-2». По данным пресс-службы «Сибири», команда начнет подготовку уже 27 июня.

Другой клуб из Сибири — омский «Иртыш» — финишировал только восьмым. Это позволило ему остаться в зоне «Серебро».

Валерий Лавский