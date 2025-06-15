ФБР назначило награду в $50 тыс. за помощь в поимке убийцы политика из Миннесоты

Полиция и ФБР продолжают поиски 57-летнего Вэнса Болдера. Его подозревают в убийстве члена палаты представителей штата Миннесота Мелиссы Хортман и ее мужа, а также ранении сенатора этого штата Джона Хоффмана и его супруги. Как сообщает ABC News, ФБР пообещало заплатить $50 тыс. за информацию, которая поможет задержать преступника. К настоящему моменту полиция уже разыскала и допросила супругу подозреваемого, но арестовывать ее не стали.

Как сообщает полиция штата, преступник проник в дом сенатора Джона Хоффмана примерно в два часа утра в субботу. Сделав несколько выстрелов, он скрылся и в 3:30 расстрелял Мелиссу Хортман с супругом в их доме. Возле этого дома он столкнулся с полицейскими и после перестрелки с ними сумел скрыться. В машине убийцы, обнаруженной полицейскими, найдены листовки к акции протеста «Нет королям», проходившей во многих городах США 14 июня, и манифест со списком подлежащих уничтожению политиков и должностных лиц штата, а также активистов, выступающих за право на аборт. В списке наряду с именами Хортман и Хоффмана значились губернатор штата Тим Уолц, сенатор Тина Смит и генпрокурор штата Кит Эллисон.

Полиция сообщает, что Вэнс Болтон имеет семью и детей, участвовал в руководстве частной охранной фирмы Praetorian Guard Security Services.

Алена Миклашевская