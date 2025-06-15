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Коммерсантъ FM
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ФБР назначило награду в $50 тыс. за помощь в поимке убийцы политика из Миннесоты

Полиция и ФБР продолжают поиски 57-летнего Вэнса Болдера. Его подозревают в убийстве члена палаты представителей штата Миннесота Мелиссы Хортман и ее мужа, а также ранении сенатора этого штата Джона Хоффмана и его супруги. Как сообщает ABC News, ФБР пообещало заплатить $50 тыс. за информацию, которая поможет задержать преступника. К настоящему моменту полиция уже разыскала и допросила супругу подозреваемого, но арестовывать ее не стали.

Как сообщает полиция штата, преступник проник в дом сенатора Джона Хоффмана примерно в два часа утра в субботу. Сделав несколько выстрелов, он скрылся и в 3:30 расстрелял Мелиссу Хортман с супругом в их доме. Возле этого дома он столкнулся с полицейскими и после перестрелки с ними сумел скрыться. В машине убийцы, обнаруженной полицейскими, найдены листовки к акции протеста «Нет королям», проходившей во многих городах США 14 июня, и манифест со списком подлежащих уничтожению политиков и должностных лиц штата, а также активистов, выступающих за право на аборт. В списке наряду с именами Хортман и Хоффмана значились губернатор штата Тим Уолц, сенатор Тина Смит и генпрокурор штата Кит Эллисон.

Полиция сообщает, что Вэнс Болтон имеет семью и детей, участвовал в руководстве частной охранной фирмы Praetorian Guard Security Services.

Алена Миклашевская

Фотогалерея

«Нет королям»

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Портрет президента США Дональда Трампа в короне и мантии в Атланте

Портрет президента США Дональда Трампа в короне и мантии в Атланте

Фото: Alyssa Pointer / Reuters

Надувная фигура президента Трампа на митинге в Лос-Анджелесе

Надувная фигура президента Трампа на митинге в Лос-Анджелесе

Фото: Daniel Cole / Reuters

Митингующие с плакатом «Трамп должен уйти сейчас» в Вашингтоне

Митингующие с плакатом «Трамп должен уйти сейчас» в Вашингтоне

Фото: Jose Luis Magana / AP

Митингующий с плакатом в Атланте

Митингующий с плакатом в Атланте

Фото: Alyssa Pointer / Reuters

Участники демонстрации у башни Трампа в Чикаго

Участники демонстрации у башни Трампа в Чикаго

Фото: Dylan Martinez / Reuters

Демонстрант в шляпе «Разыскивается Трамп»

Демонстрант в шляпе «Разыскивается Трамп»

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

В Сан-Франциско протестующие выстроились в надпись «Нет королям»

В Сан-Франциско протестующие выстроились в надпись «Нет королям»

Фото: Santiago Mejia / San Francisco Chronicle / AP

Митинг в Нью-Йорке

Митинг в Нью-Йорке

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

В Лос-Анжелесе в акции был задействован даже самолет

В Лос-Анжелесе в акции был задействован даже самолет

Фото: David Ryder / Reuters

Дональд Трамп присутствовал на митингах в разных обличиях

Дональд Трамп присутствовал на митингах в разных обличиях

Фото: Alex Brandon / AP

Протестующий под зонтом с надписью «Трамп должен уйти сейчас»

Протестующий под зонтом с надписью «Трамп должен уйти сейчас»

Фото: Evan Vucci / AP

Протестующие с плакатами во Франкфурте, Германия

Протестующие с плакатами во Франкфурте, Германия

Фото: Boris Roessler / dpa / AP

Плакаты в Вирджинии

Плакаты в Вирджинии

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

В Лос-Анджелесе Трампа сравнили с лидером КНДР Ким Чен Ыном

В Лос-Анджелесе Трампа сравнили с лидером КНДР Ким Чен Ыном

Фото: Pilar Olivares / Reuters

Демонстрант проезжает мимо Белого дома в Вашингтоне

Демонстрант проезжает мимо Белого дома в Вашингтоне

Фото: Matt Slocum / AP

Протестующий в маске Трампа в Нью-Йорке

Протестующий в маске Трампа в Нью-Йорке

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Митинг в Лос-Анджелесе

Митинг в Лос-Анджелесе

Фото: Mike Blake / Reuters

Акция в Берлине

Акция в Берлине

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

Митингующие по-разному выражали чувства к нынешнему президенту США

Митингующие по-разному выражали чувства к нынешнему президенту США

Фото: Dylan Martinez / Reuters

Животные тоже приняли участие в демонстрациях &lt;br>На фото: боксер в Лондоне

Животные тоже приняли участие в демонстрациях
На фото: боксер в Лондоне

Фото: Joanna Chan / AP

Митинг в Вашингтоне

Митинг в Вашингтоне

Фото: Alex Brandon / AP

Участники акций примеряли на себя разные аллегоричные образы

Участники акций примеряли на себя разные аллегоричные образы

Фото: Alex Brandon / AP

В Вашингтоне появились флаги КНДР

В Вашингтоне появились флаги КНДР

Фото: Evan Vucci / AP

В Филадельфии напомнили и о союзе Трампа с миллиардером Илоном Маском

В Филадельфии напомнили и о союзе Трампа с миллиардером Илоном Маском

Фото: Lee Smith / Reuters

Демонстрации в Чикаго

Демонстрации в Чикаго

Фото: Octavio Jones / Reuters

Митингующие заполнили парк Лафайет в Вашингтоне

Митингующие заполнили парк Лафайет в Вашингтоне

Фото: Matt Slocum / AP

Следующая фотография
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Портрет президента США Дональда Трампа в короне и мантии в Атланте

Фото: Alyssa Pointer / Reuters

Надувная фигура президента Трампа на митинге в Лос-Анджелесе

Фото: Daniel Cole / Reuters

Митингующие с плакатом «Трамп должен уйти сейчас» в Вашингтоне

Фото: Jose Luis Magana / AP

Митингующий с плакатом в Атланте

Фото: Alyssa Pointer / Reuters

Участники демонстрации у башни Трампа в Чикаго

Фото: Dylan Martinez / Reuters

Демонстрант в шляпе «Разыскивается Трамп»

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

В Сан-Франциско протестующие выстроились в надпись «Нет королям»

Фото: Santiago Mejia / San Francisco Chronicle / AP

Митинг в Нью-Йорке

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

В Лос-Анжелесе в акции был задействован даже самолет

Фото: David Ryder / Reuters

Дональд Трамп присутствовал на митингах в разных обличиях

Фото: Alex Brandon / AP

Протестующий под зонтом с надписью «Трамп должен уйти сейчас»

Фото: Evan Vucci / AP

Протестующие с плакатами во Франкфурте, Германия

Фото: Boris Roessler / dpa / AP

Плакаты в Вирджинии

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

В Лос-Анджелесе Трампа сравнили с лидером КНДР Ким Чен Ыном

Фото: Pilar Olivares / Reuters

Демонстрант проезжает мимо Белого дома в Вашингтоне

Фото: Matt Slocum / AP

Протестующий в маске Трампа в Нью-Йорке

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Митинг в Лос-Анджелесе

Фото: Mike Blake / Reuters

Акция в Берлине

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

Митингующие по-разному выражали чувства к нынешнему президенту США

Фото: Dylan Martinez / Reuters

Животные тоже приняли участие в демонстрациях
На фото: боксер в Лондоне

Фото: Joanna Chan / AP

Митинг в Вашингтоне

Фото: Alex Brandon / AP

Участники акций примеряли на себя разные аллегоричные образы

Фото: Alex Brandon / AP

В Вашингтоне появились флаги КНДР

Фото: Evan Vucci / AP

В Филадельфии напомнили и о союзе Трампа с миллиардером Илоном Маском

Фото: Lee Smith / Reuters

Демонстрации в Чикаго

Фото: Octavio Jones / Reuters

Митингующие заполнили парк Лафайет в Вашингтоне

Фото: Matt Slocum / AP

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