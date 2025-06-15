В Ульяновске трамваи играли в боулинг

Ежегодный конкурс профессионального мастерства водителей трамваев прошел накануне праздников на территории Засвияжского трамвайного депо в Ульяновске.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В нем приняло участие 11 водителей, которые состязались в знаниях правил дорожного движения, устройства вагона, приемки подвижного состава, соревновались в культуре обслуживания пассажиров и в вождении трамвая. Самыми интересными для зрителей и водителей были соревнования по вождению «ворота» и «боулинг». В конкурсе «ворота» водителю следовало проехать определенный участок с заданной скоростью 30 километров в час и затем точно остановить трамвай перед препятствием, не затронув ворота. Самым забавным конкурсом был трамвайный боулинг, при котором водитель трамвая должен точно толкнуть шар, чтобы сбить все гигантские кегли, при этом успеть остановиться, перед красной линией.

Как пояснил директор МУП «Ульяновскэлектротранс» Олег Королев, водителям, занявшим первые пять мест, будет повышен разряд, «что приведет к росту их зарплаты».

Андрей Васильев