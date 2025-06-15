Ульяновская область ощущает острую нехватку медицинских кадров

Аналитики компании HeadHunter (одной из крупнейших российских платформ онлайн-рекрутинга) проанализировали ситуацию на рынке труда Ульяновской области и выяснили, в каких профессиональных сферах наблюдается нехватка кадров, сообщает компания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Станислав Тихомиров, Коммерсантъ Фото: Станислав Тихомиров, Коммерсантъ

По данным аналитиков, за последний месяц рынок труда Ульяновской области достиг конкуренции в 5,2 резюме на вакансию, что считается умеренным уровнем, однако в отдельных сферах сохраняется нехватка кадров.

Наиболее сильный дефицит людей наблюдается по-прежнему в сфере розничной торговли, здесь на одну вакансию приходится лишь 1,4 резюме при норме в 4,0-7,9. Уровень конкуренции остается стабильно низким, аналогично показателям предыдущего месяца. В то же время число вакансий в рознице уменьшилось на 1%, а количество резюме — на 2%, хотя уровень предлагаемых заработных плат увеличился на 2,8% и по итогам мая составил 41,2 тыс. руб.

Аналитики подчеркивают, что «сложная ситуация сохраняется в сфере “Медицина, фармацевтика”». Здесь уровень конкуренции составляет 2,2 резюме на вакансию, причем за месяц произошло еще и снижение уровня конкуренции на 0,1 пункта. При этом также уменьошилось и число предложений для соискателей — на 4%, а количество резюме снизилось на 9%. Медианная зарплата в медицине региона составила 59,8 тыс. руб. (снизилась на 0,7%).

Нехватка кадров в регионе также усилилась в сфере продаж и обслуживания клиентов, где уровень конкуренции — 3,3 резюме на вакансию (-0,1 пункта). Количество вакансий сократилось на 1%, а резюме — на 4%. Предлагаемая зарплата в продажах за месяц увеличилась на 1,4% и составила 56,7 тыс. руб.

Также сохраняется нехватка кадров в сфере HoReCa (отели, рестораны, кафе), где уровень конкуренции составляет 3,5 резюме на вакансию (- 0,1 пункта). Количество резюме в сфере гостеприимства не изменилось, а число вакансий увеличилось на 4%. Медианная зарплата в HoReCa составляет 45 тыс. руб., как и месяцем ранее.

Андрей Васильев