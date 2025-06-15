Посетителей дендрария в Сочи предупредили о химикатах на плодах растений

В сочинском парке «Дендрарий» завершили сезонную обработку растений от вредителей и болезней. Эти мероприятия проводятся с учетом активности насекомых, проходят каждые два-три месяца, а специалисты используют только официально разрешенные средства, сообщили в пресс-службе Сочинского нацпарка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ

Как отметили в пресс-службе Сочинского нацпарка, дендрарий — это не колхозный сад, где выращивают урожай. Сроки обработки растений, при которых накапливаются яды в плодах, не берут в расчет.

«Не ешьте плоды и ягоды в «Дендрарии». На них могут быть остатки химикатов. Не позволяйте это делать детям», — предупредили в пресс-службе.

Администрация парка также напомнила, что парк «Дендрарий» является живым музей под открытым небом, а не диким лесом. Сбор плодов и ягод на территории парка строго запрещен.

Андрей Николаев