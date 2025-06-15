Еще одного жителя Ульяновска мошенники уговорили продать автомобиль и отдать им деньги

Следственные органы управления МВД по Ульяновской области возбудили уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере, совершенного неизвестными лицами в отношении жителя Засвияжского района Ульяновска (ч. 4 статьи 159 УК РФ, до 10 лет лишения свободы), сообщило ведомство в воскресенье.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным полиции, обман происходил по одной из стандартных схем, используемых телефонными мошенниками в последнее время. Заявитель продиктовал представителю одного из сервисов доставки (так считал пострадавший, хотя на самом деле это и были мошенники) код из присланного ему на телефон SMS—сообщения с целью получения якобы ранее заказанного им товара. Через некоторое время с мужчиной связались другие члены группы мошенников, представившиеся сотрудниками Росфинмониторинга, которые, сообщили потерпевшему о том, что благодаря переданному его личный кабинет на Госуслугах SMS взломан, его накопления и имущество «теперь под угрозой», и убедили его продать личный автомобиль общей стоимостью 3 млн руб. за 1,7 млн руб. Срочно продав автомобиль, потерпевший перевел через банкомат вырученные деньги и личные сбережения (всего более 2 млн руб.) на названные мошенниками «безопасные счета», которые на самом деле и были счетами мошенников.

Сутками ранее УМВД сообщало еще про одного жителя Засвияжского района Ульяновска, который по аналогичной схеме (только там все начиналось со звонка якобы бывшего коллеги о проверке на предприятии) продал автомобиль и перевел мошенникам 3 млн руб.

Исходя из информации оперативных сообщений УМВД, за неделю жители Ульяновской области перевели мошенникам более 8 млн руб.

Накануне праздников, 11 июня, ульяновские полицейские спасли от мошенничества жительницу областного центра, которая во дворе дома по двум телефонам общалась с аферистами и уже была готова перечислить им свои сбережения. Полицейские заставили ее прекратить разговор с «представителем Росфинмониторинга» и объяснили, жертвой какого мошенничества она могла оказаться.

Андрей Васильев