FT: офис Boeing в Киеве получил повреждения в результате авиаударов

Здание, используемое американской корпорацией Boeing в Киеве, было повреждено ночью 9 июня в результате российского удара, сообщает Financial Times со ссылкой на источники и фотографии с места происшествия.

Сотрудники Boeing, украинские чиновники и глава Американской торговой палаты на Украине отметили, что атака была одной из самых интенсивных за весь период боевых действий.

Заместитель генерального директора по работе Boeing на Украине Андрей Корягин вместе с тем заявил, что, несмотря на повреждения, работа компании продолжается без сбоев.

Financial Times также указывает, что этот инцидент может вызвать недовольство у президента США Дональда Трампа, который уже выражал разочарование действиями российской стороны.