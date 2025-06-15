Бастрыкин взял на контроль дело о домашнем насилии в Ставрополе

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить обращение жительницы Ставрополя о длительном домашнем насилии со стороны бывшего супруга и бездействии правоохранительных органов. Следственное управление СК по Ставропольскому краю проводит процессуальную проверку по фактам сексуального насилия, сообщает пресс-служба ведомства.

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Перед прокурором инициирован вопрос о передаче материалов проверок из органов МВД, говорится в сообщении СУ СКР по региону.

Местная жительница через СМИ обратилась к Александру Бастрыкину с жалобой на систематическое применение к ней физического насилия, угрозы жизни и здоровью, а также принуждение к сексуальным действиям со стороны бывшего мужа. Заявительница неоднократно подавала жалобы в в правоохранительные органы, где проводились проверки, однако уголовное дело возбуждено не было.

По словам женщины, в суд направлено уголовное дело против ее сына, который защищал мать и нанес обидчику ножевое ранение, причинив тяжкий вред здоровью.

Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя регионального следственного управления Владимиру Хорольскому доложить о результатах расследования и ходе проверки по всем обстоятельствам дела.

Тат Гаспарян