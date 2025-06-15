На Кубани задержали трех человек из-за попытки теракта на железной дороге

Транспортная полиция Кубани задержала трех человек, пытавшихся поджечь релейный шкаф вблизи железнодорожной станции «Краснодар-2». Об этом сообщил Telegram-канал МВД России. В попытке теракта подозревают мужчин 24 и 25 лет.

Задержанные рассказали, что связались с заказчиками поджога через мессенджер. За совершение преступления им пообещали денежное вознаграждение. Попытку теракта удалось пресечь. Инцидент не привел к сбою в движении поездов.

Фигурантов заключили под стражу. Возбуждено дело по ч. 3 ст. 30 (покушение на преступление), п. «а» ч. 2 ст. 205 УК (совершение теракта группой лиц по предварительному сговору).