На проходную автомобильного завода в Елабуге упали обломки БПЛА

Днем 15 июня Татарстан подвергся атаке украинских беспилотников. В Елабужском районе при уничтожении БПЛА обломки упали на здание контрольно-пропускного пункта автомобильного завода.

«В результате погиб рабочий. Всего пострадали 13 человек. Один в тяжелом состоянии. Всем оперативно оказана необходимая медицинская помощь»,— сообщил глава Татарстана Рустам Минниханов в своем Telegram-канале.

Он принес соболезнования родным погибшего и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. Господин Минниханов отметил, что на территории региона все предприятия и объекты жизнеобеспечения работают стабильно.