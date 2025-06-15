Мотоциклист без прав разбился насмерть после наезда на бордюр в Екатеринбурге

Водитель мотоцикла Ducati потерял контроль над управлением и врезался в бордюрный камень на ул. Шефской в Екатеринбурге, после чего опрокинулся, сообщили в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области. «В результате происшествия мужчина 1978 года рождения получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте до прибытия медиков»,— добавили в Госавтоинспекции, подчеркнув, что у водителя «отсутствовали права на управление мотоциклом».

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В пресс-службе отметили, что на месте аварии работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа. «Обстоятельства ДТП, включая состояние мотоциклиста в момент аварии, выясняются. Назначена судебно-медицинская экспертиза, по факту ДТП проводится расследование»,— подчеркнули в Госавтоинспекции.

Василий Алексеев