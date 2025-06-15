Израиль заявил о запуске 60 ракет из Ирана и Йемена

Израильские военные в ночь на 15 июня зафиксировали запуск 60 ракет и десятков беспилотников из Ирана и Йемена. Об этом сообщил официальный представитель ЦАХАЛа Эфи Дефрин. По его словам, удары были направлены в сторону израильских городов и поселков.

«Минувшей ночью, пока продолжались удары по Ирану, истребители ВВС Израиля вылетели с израильской территории на расстояние более 2 тыс. км и нанесли также удар по Сане в Йемене»,— подтвердил господин Дефрин на брифинге. Трансляция велась на YouTube-канале The Indian Express.

При этом представитель израильской армии не привел целей атаки и ее результатов. Эфи Дефрин пообещал представить информацию об этом позднее.

Взаимные удары Израиля и Ирана начались в ночь на 13 июня. Тогда израильская сторона начала операцию «Восходящий лев». Первые атаки были совершены по ядерным объектам Ирана. Тегеран ответил запуском сотен ракет, после чего авиация Израиля продолжила удары по целям на иранской территории. По данным израильского Минздрава, всего с начала ударов Ирана погибли 15 мирных жителей. Иранское агентство Mehr заявляет, что при обстрелах израильских ВВС среди мирного населения погибли более 30 человек.