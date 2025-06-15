В Майском районе КБР отремонтировали дорогу Александровская — Озрек

В Майском районе Кабардино-Балкарии завершили ремонт двухкилометровой дороги Александровская — Озрек в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщила администрация главы КБР.

Трасса проходит через станицу Александровская по улице Первомайской. На участке уложили двухслойное асфальтобетонное покрытие, построили тротуары и подъездные пути к социальным объектам — школе, детскому саду и церкви.

На дороге установили дорожные знаки и нанесли разметку для безопасности участников движения. Также на всем протяжении участка смонтировали систему наружного освещения.

Работы выполнили согласно утвержденному плану федеральной программы.

Тат Гаспарян