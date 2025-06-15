В Свердловской области температура днем опустится до +17° в середине недели

Западные и северо-западные ветры принесут в Свердловскую область воздух умеренных широт, и поступление тепла на территорию региона 17-20 июня прекратится, сообщили в Уральском Гидрометцентре. «Преобладание циклонической деятельности на значительной территории Урала обусловит в регионе нежаркую, местами даже прохладную погоду при значительной облачности и периодических дождях. Температура в этот период ночью +9°…+14°, днем +17°…+22°»,— отметили синоптики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В Уральском Гидрометцентре подчеркнули, что перед похолоданием в восточных районах Свердловской области температура воздуха 16 июня поднимется до +31°. «Циклон с Европейской территории России поднимается на северо-восток, вынося в передней части тепло с Ближнего Востока. Ожидаются грозы, град, шквалистый ветер. Интенсивные осадки со второй половины дня 15 июня вероятны на севере и кое-где на западе Свердловской области»,— добавили синоптики. Согласно данным Уральского Гидрометцентра:

В Свердловской области в понедельник, 16 июня, ожидается облачность с прояснениями, в большинстве районов пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах — сильные и очень сильные. Синоптики прогнозируют сильные ливни, грозы и местами крупный град. Температура ночью составит +10°...+20°, днем — +20°…+30°. Ветер будет 4-9 м/c, при грозах порывы 15-20 м/c, местами до 25 м/c.

Во вторник, 17 июня, синоптики прогнозируют облачность с прояснениями, в большинстве районов — кратковременные дожди. Температура ночью будет +11°...+16°, днем — +19°...+27°. Ветер ожидается 4-9 м/c, местами порывы 15-18 м/c.

В среду, 18 июня, будет переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди. Температура ночью составит +10°...+15°, днем — +16°…+21°. Ветер ожидается 2-7 м/c.

В Екатеринбурге в понедельник, 16 июня, синоптики прогнозируют облачность с прояснениями, кратковременный дождь и грозу. Температура ночью составит +18°...+20°, днем — +27°...+29°. Ветер будет 4-9 м/c, местами порывы до 15 м/с.

Во вторник, 17 июня, будет облачно с прояснениями, ночью пройдет небольшой дождь, днем — кратковременный. Температура ночью ожидается +14°...+16°, днем — +22°...+24°. Ветер будет 4-9 м/c.

В среду, 18 июня, ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью температура может составить +13°...+15°, днем — +19°...+21°. Ветер будет 2-7 м/c.

Василий Алексеев