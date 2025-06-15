Разведчица Дульцева рассказала, что заплакала, узнав в тюрьме о награждении орденом

Российская разведчица-нелегал Анна Дульцева в интервью телеканалу НТВ рассказала, что расплакалась, когда в начале 2024 года ей сообщили о награждении орденом Мужества. В то время она с мужем находилась в тюрьме в Словении. Анна Дульцева и ее супруг Артем были арестованы в декабре 2022 года, работая под именами граждан Аргентины Людвига Гиша и Марии Розы Майер Муньос.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости

Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин сообщил, что в декабре 2023 года было предложено наградить российских офицеров и президент Владимир Путин поддержал это решение. Указ о награждении был издан вскоре после этого. Анна Дульцева вспомнила, что узнала о награде в январе 2024 года, когда их посетил коллега и показал документ. «Я читаю документ — "указ президента, вы награждены орденом Мужества". Я читаю — и у меня слезы текут, я не могу успокоиться»,— рассказала Анна Дульцева.

1 августа 2024 года ФСБ сообщила, что в Россию вернулись восемь граждан, задержанных и находившихся в заключении в странах НАТО. Среди них были Артем и Анна Дульцевы, а также Вадим Соколов (Красиков), приговоренный к пожизненному заключению в Германии, и Владислав Клюшин, находившийся в США. В аэропорту их лично встретил президент Владимир Путин.