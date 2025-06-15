Владимир Путин поздравил с 95-летием труженицу тыла из Ставрополья
Президент России Владимир Путин поздравил с 95-летием труженицу тыла Анну Шипулину из села Сергиевского Ставропольского края. Об этом сообщил в своем Telegram-канале руководитель Грачевского округа Сергей Филичкин.
Поздравление от главы государства торжественно вручили юбилярше вместе с памятным подарком.
У Анны Шипулиной двое детей, четверо внуков и девять правнуков.
«От всей души поздравляю Анну Максимовну и желаю радовать своим теплом, мудростью родных еще многие годы. Крепкого Вам здоровья»,— написал глава округа.