Владимир Путин поздравил с 95-летием труженицу тыла из Ставрополья

Президент России Владимир Путин поздравил с 95-летием труженицу тыла Анну Шипулину из села Сергиевского Ставропольского края. Об этом сообщил в своем Telegram-канале руководитель Грачевского округа Сергей Филичкин.

Поздравление от главы государства торжественно вручили юбилярше вместе с памятным подарком.

У Анны Шипулиной двое детей, четверо внуков и девять правнуков.

«От всей души поздравляю Анну Максимовну и желаю радовать своим теплом, мудростью родных еще многие годы. Крепкого Вам здоровья»,— написал глава округа.

Тат Гаспарян