В Сочи определили победителей этапа турнира по баскетболу на Кубок губернатора

В Сочи определили победителей городского этапа турнира по уличному баскетболу на Кубок губернатора Краснодарского края. Об этом сообщает пресс-служба администрации города-курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

Всекубанский турнир проводится среди детских дворовых команд, в нем участвуют юноши и девушки 2009-2014 года рождения. Соревнования на курорте проходили с 1 по 12 июня на различных городских площадках. Лучшие команды районных этапов встретились в парке «Ривьера».

Директор департамента физической культуры и спорта администрации Сочи Анатолий Мирошников отметил, что в городе созданы все условия для проведения спортивных мероприятий на открытом воздухе. Он подчеркнул, что такие турниры способствуют популяризации активного образа жизни и закаляют характер участников.

Шесть сочинских команд, одержавших победу, отправятся в Кропоткин на зональный этап, который состоится 17 июня. Региональный финал Кубка губернатора запланирован на конец июня в Краснодаре.

Андрей Пугачев