Губернатор Кубани поздравил со 101-летием ветерана войны из Туапсе

Ветерану Великой Отечественной войны из Туапсе Вере Адмаевой исполнился 101 год, сообщил глава края Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: https: / t.me / kondratyevvi Фото: https: / t.me / kondratyevvi

Свой семнадцатый день рождения Вера Адмаева отметила за неделю до начала войны. На фронте девушка стала связисткой, затем командовала отделением. Обеспечивала спецсвязь между фронтами и генштабом. Была награждена медалью «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», также имеет звание «Ветеран труда».

У Веры Адмаевой трое детей, трое внуков и пять правнуков.

«Желаю, чтобы тепло и забота близких всегда согревали ее, также благополучия и крепкого здоровья»,— написал в своих соцсетях глава Кубани.

Андрей Николаев